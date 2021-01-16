Karadeniz yaylalarında kar güzelliği - Son Dakika

Karadeniz yaylalarında kar güzelliği
16.01.2021 09:22
Karadeniz'in yükseklerinde bulunan gölet ve obalar kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründü.
Karadeniz'in yükseklerinde bulunan gölet ve obalar kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründü.
Ordu'nun Kabadüz ilçesi Taşbaşı Obası ile Giresun'un Hamzabey Obası arasında bulunan gölet ve etrafını çevreleyen ladin ormanlarıyla, obada bulunan yayla evlerinin üzerine yağan karla seyrine doyumsuz manzara oluştu.
İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla yaylayı doyumsuz bir güzelliğe büründü.
Bir TV'de yayınlanan Kuzey Yıldızı dizisiyle Taşbaşı Obası'nın doğal güzelliğini tüm Türkiye öğrenmişti. Halen çekimlerinin devam ettiği Taşbaşı Obası'na yurt içi ve yurt dışından çok sayıya ziyaretçi geliyor.
-İHA-
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