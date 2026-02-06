Karagümrük, 4 Yeni Transferle Kadrosunu Güçlendirdi - Son Dakika
Spor

Karagümrük, 4 Yeni Transferle Kadrosunu Güçlendirdi

Karagümrük, 4 Yeni Transferle Kadrosunu Güçlendirdi
06.02.2026 16:30
Fatih Karagümrük, 4 yeni oyuncu ile kadrosunu güçlendirerek transfer döneminde önemli adımlar attı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Fatih Kurucuk, Igor Lichnovsky, Daniele Verde ve Filip Mladenovic'i kadrosuna kattı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, 2017-2021 yılları arasında Fatih Karagümrük forması giyen ve kulüple 2. Lig ve 1. Lig şampiyonlukları yaşayan Fatih Kurucuk ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Meksika ekibi CF America'da forma giyen savunma oyuncusu Igor Lichnovsky ile 1,5+1 yıllık alaşma sağlanırken, İtalya Serie B ekiplerinden Spezia Calcio'da oynayan kanat oyuncusu Daniele Verde ise satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandı.

Savunma oyuncusu Filip Mladenovic de Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'tan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edildi.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Fatih Karagümrük, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karagümrük, 4 Yeni Transferle Kadrosunu Güçlendirdi - Son Dakika

