Bakan Karaismailoğlu, Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolu açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sarıkamış-Karakurt- Horasan yolunun ulaşıma açılmasına ilişkin, "Sınır kapıları güzergahında yer alan ve komşu ülkelerle yapılan ticaret hacminin büyük bir kısmını karşılayan bölgede, bölünmüş yollarla kesintisiz ulaşım sağlanmış oldu." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kars ve Erzurum'un, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli ticaret merkezlerinden olduğunu söyledi.

Bu iki şehrin kış turizminde de ülke için çok önemli bir yere sahip olduğunu ve dünyanın sayılı merkezleri arasında yer aldığını dile getiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Biz de şehirlerimizin büyüyen yapısına ayak uyduran ve gelişimini destekleyen ulaşım ve iletişim yatırımlarını tek tek hayata geçiriyoruz. Açılışını gerçekleştireceğimiz Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolu da bunların en önemlilerinden biri. Bölgemiz yakın zamanda Aras Nehri üzerinde inşası devam eden Karakurt Barajı'na kavuşacak. Barajın inşasından sonra vatandaşlarımızın konforlu, güvenli ve zamandan tasarruf ederek seyahat edebilmeleri için Baraj Havzası içinde kalan mevcut yol yerine yepyeni bir yolun yapımını tamamladık."

" Türkiye'nin bir lojistik güç olması için hep birlikte çalışıyoruz"

Karaismailoğlu, 18 yıldır devam eden ulaştırma ve altyapı hamlesinin adeta Türkiye'nin kaderini değiştirdiğini belirterek, ilmek ilmek işledikleri ulaştırma altyapıları, reformlar ve dev projelerle güçlü yarınlara emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Avrupa'dan Asya'ya kesintisiz bağlantı oluşturan Marmaray ile Çin'e uzanan ihracat yolculuğunun başladığını hatırlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul'dan Xi'an (Şiyan'a) kesintisiz bir şekilde ulaşacak ilk ihracat trenimizi dün İstanbul'dan uğurladık. Sürekli büyüme yolunda gayret gösteren iki güzide kurumumuz Türk Hava Yolları ve TİM arasında dün gerçekleştirdiğimiz iş birliği protokolü, kargo taşımacılığında ihracatçılarımızın rekabet güçlerini artırmasına büyük katkı sağlayacak. Türkiye'nin bir lojistik güç olması için hep birlikte çalışıyoruz. Tüm ulaşım modlarındaki dev projelerimizle, akıllı hareketlilik çözümlerimizle, haberleşme atılımlarımızla, ekonomimize, ihracatımıza omuz vermeye devam ediyoruz."

Kars ve Erzurum için 45,7 kilometre uzunluğundaki Sarıkamış-Karakurt-Horasan'ı projelendirdiklerini dile getiren Karaismailoğlu, Karakurt Barajı'nın göl sahası içinden geçen 3 bin 560 metre uzunluğunda 5 çift viyadüğün bulunduğunu anlattı.

"Bölünmüş yollarla kesintisiz ulaşım sağlanmış oldu"

Sarıkamış-Karakurt-Horasan Yolu'nun hizmete sunulmasıyla, güzergah üzerinde bulunan köylerin, il ve ilçe merkezlerine çok daha hızlı ve konforlu bir şekilde bağlandığını dile getiren Karaismailoğlu, şunları ifade etti:

"Sınır kapıları güzergahında yer alan ve komşu ülkelerle yapılan ticaret hacminin büyük bir kısmını karşılayan bölgede, bölünmüş yollarla kesintisiz ulaşım sağlanmış oldu. Kara yollarında olduğu kadar Kars ve Erzurum'un demir yolu ulaşımının gelişmesi için de birçok yatırım yaptık. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattını hizmete açarak Çin'i Londra'ya bağlayan en kısa ticaret koridorunu oluşturduk. Kars ve Erzurum Lojistik merkezlerinin inşasını tamamlayarak hizmete açacağız. Önceki dönem ulaştırma bakanlarımızdan Sayın Ahmet Arslan'a, projede emeği geçen Bakanlığımız personeli ve yüklenici firma çalışanlarına teşekkür ediyorum."

Bakan Karaismailoğlu, konuşmaların ardından açılışı yapılan yolda, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç'ın da içinde bulunduğu aracı bir süre kullandı.