Son Dakika Haberleri: Karaman'da 'Geçici İş' Kuyruğu

Karaman'da 'Geçici İş' Kuyruğu

20 dakika önce

KARAMAN'da Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında, 6 ay süreyle çalıştırılacak 500 kişilik geçici iş için çok sayıda kişi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü'nde kuyruk oluşturdu.

Karaman'da 'Geçici İş' Kuyruğu, System.String[]
KARAMAN'da Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında, 6 ay süreyle çalıştırılacak 500 kişilik geçici iş için çok sayıda kişi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü'nde kuyruk oluşturdu.

Kentteki kamu kurumlarında TYP kapsamında 500 kişinin 6 ay süreyle istihdam edileceği açıklandı. İlçe ve belde belediyelerinin yanı sıra projede İl Özel İdaresi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Karaman Müftülüğü de personel alacak. 6 aylık geçici iş için 500 kişi istihdam edilecek. Geçici işte çalışmak isteyen çok sayıda kişi, İŞKUR İl Müdürlüğü'ne akın etti. Birçok kurum işe alacağı personelleri kura yöntemi ile belirleyecek. Ermenek Belediye Başkanlığı ve Karaman Müftülüğü ise işe alımda liste yöntemi kullanacak. Bugün başlayan başvuru süresi 18 Ocak Cuma günü sona erecek. - Karaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:21 Kaynak: DHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



6 Aylık Geçici İşçi Alınacağı Haberini Alanlar, Geceden Sıraya Girerek Uzun Kuyruklar Oluşturdu Tadını Beğendiği Mantarın, Devlet Desteğiyle Üreticisi Oldu

Rüşvet Aldıkları Vatandaşa Bir de El Hareketi Çeken Polisler Tutuklandı Acun Ilıcalı ile Aşk Yaşadığı Söylenen Itır Esen'in Eski Videoları Yorum Yağmuruna Tutuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 12:41:33. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da 'Geçici İş' Kuyruğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]