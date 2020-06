Karaman'da Ramazan Bayramı'ndan sonra 4 bina karantinaya alındı - Son Dakika

KARAMAN'da Ramazan Bayramı'ndan bu yana, 4 bina koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından karantinaya alındı. Karaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, sosyal mesafe kurallarına uyulması ve maskesiz dışarıya çıkılmaması istendi.

Karaman'da Ramazan Bayramı sonrası kentte 4 bina, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Binaların girişlerine polis şerit çekerken, her binanın önüne polis ekibi yerleştirildi.

Karaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; "İlimiz merkez Mümine Hatun Mahallesi Peyami Safa Caddesi No: 32, Yenişehir Mahallesi Hilal Caddesi No: 52, Siyahser Mahallesi 941 sokak No: 7 Yıldız Apartmanı ile Siyahser Mahallesi 939 Sokak No: 6 Kardelen Apartmanı'nda yaşayan bazı vatandaşlarımızda koronavirüs (Covid-19) pozitif vakalarının görülmesi ve aynı hanede yaşayan temaslı sayısının fazla olması nedeniyle; Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılarak vatandaşlarımızın sağlığını tehdit etmesini engellemek amacı ile belirtilen adreslerdeki apartmanların, ikinci bir karara kadar karantinaya alınmasını, belirtilen adresteki apartmanda ikamet eden vatandaşların daire ve apartmandan giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına karar verilmiştir" denildi.

Ayrıca İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kentte bulunan parklar ve umuma açık alanlar başta olmak üzere şehir merkezinde bulunan çok sayıda bölgede maske takma zorunluluğu kararı alındı.