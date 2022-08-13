Bebeğini öldürdüğü iddia edilen kadın ile 3 yakını tutuklandı - Son Dakika
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Bebeğini öldürdüğü iddia edilen kadın ile 3 yakını tutuklandı

13.08.2022 11:59

Karaman'da yeni dünyaya gelen bebeğini boğduktan sonra evlerinin bahçesine gömdüğü öne sürülen kadın ile 3 yakını cezaevine gönderildi.

Karaman'da yeni dünyaya gelen bebeğini boğduktan sonra evlerinin bahçesine gömdüğü öne sürülen kadın ile 3 yakını cezaevine gönderildi.

K.D. (31), eşi Ercan D. ile sorunlar yaşamaya başlayınca bir ay önce dünyaya gelen bebeğini de alarak babasının evine gitti.

Durumu sinirlenen Ercan D, savcılığa, eşi K.D'nin daha önceki birlikteliğinden dünyaya gelen bebeğini yaklaşık 2 yıl önce ailesiyle öldürüp, bahçeye gömdüklerini iddia ederek şikayetçi oldu.

Soruşturma başlatan savcılıkça, evin bahçesinde yapılan kazıda bir bebeğe ait olduğu düşünülen kafatası ve kemik parçaları bulundu.

Bunun üzerine K.D. ile annesi F.A. (64) babası R.A. (70), ağabeyi İ.H.A (41) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyetteki ifadesinde bebeğini öldürdüğünü itiraf eden K.D'nin " İstanbul'da öğrenciyken bir kişiden hamile kaldım. Sonra Karaman'a ailemin yanına geldim. Hamileliğimi gizledim. Evde tek başıma doğum yaptım. Korktuğum için çocuğu boğdum, bahçeye gömdüm. Ailemin bunlardan haberi yok." dediği öne sürüldü.

YORUMLAR
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Ayrı olduğu eşi ihbar etti! Katil kadın, öğrenciyken başka bir kişiden olan bebeğini boğduğunu itiraf etti Ayrı olduğu eşi ihbar etti! Katil kadın, öğrenciyken başka bir kişiden olan bebeğini boğduğunu itiraf etti Bebeğini boğup evin bahçesine gömmüş Bebeğini boğup evin bahçesine gömmüş
Kaynak: AA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bebeğini öldürdüğü iddia edilen kadın ile 3 yakını tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bebeğini öldürdüğü iddia edilen kadın ile 3 yakını tutuklandı - Son Dakika
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