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KARAMANOĞLU BEYLİĞİ DÖNEMİNİN ÜNİVERSİTESİ, YENİ NESLE IŞIK TUTACAK - Son Dakika

KARAMANOĞLU BEYLİĞİ DÖNEMİNİN ÜNİVERSİTESİ, YENİ NESLE IŞIK TUTACAK

16.11.2021 11:54

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde Karamanoğlu Beyliği tarafından 1339 yılında yapılan, astronomi ve fen bilimleri eğitimlerinin verildiği Tol Medrese, yapılacak restorasyonla yeni nesle ışık olacak.

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde Karamanoğlu Beyliği tarafından 1339 yılında yapılan, astronomi ve fen bilimleri eğitimlerinin verildiği Tol Medrese, yapılacak restorasyonla yeni nesle ışık olacak. Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı, medresenin o dönemin üniversitesi olduğunu belirterek, "Yaptığımız çalışma, geçmişten geleceğe 700 yıllık eserin, geleceğe ulaşmasını ve gelecek nesillerin bu eseri görebilmesini sağlamak açısından önemli bir çalışmadır" dedi.

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ermenek ilçesinde Karamanoğlu Beyliği tarafından yapılan Tol Medrese'nin restorasyonunu ve zemin kaymasını engellemek içinde güçlendirme çalışması başlattı. Karamanoğlu Beyliği döneminde astronomi, fen bilimleri ve dini eğitimlerin verildiği medresenin restore edildikten sonra aynı özelliklerle yeni nesle ışık tutması planlanıyor.

Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı, Karamanoğlu Beyliği döneminin şehirleşme ve mimarı açıdan Türk tarihinde önemli bir yerinin olduğunu belirtti. Önemli eserlerden birinin de Tol Medrese olduğunu ifade eden Osmanlı, şunları söyledi

"Tol Medrese, Karamanoğlu döneminin 1339 yılında Emir Musa Bey tarafından yapılmış olan bir eserimiz. Dönemin üniversitesidir. Özellikle astronomi, dini ilimler ve fen bilimleri konusunda eğitimlerin verildiği bir alandayız. Şu anda Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından restorasyonunun yapılmasına başlandı. Restorasyonunu da imzalanan protokol kapsamında Selçuk Ecza Deposu üstlendi. Rahmetli Ahmet Keleşoğlu'nun kurduğu Selçuk Ecza Deposu, restorasyonun yapılmasına destek vererek, diğer iş adamlarımızı ve sanayicilerimizi de teşvik acısından örnek oldu. Diğer iş adamı, sanayici ve esnafın da bu tip eserlerin restorasyonunda desteklerini bekliyoruz. Restorasyon çalışmalarımızda ilk defa medreseye yönelik güçlendirme faaliyetinin bu kadar yoğun olarak yapılacak. 700 yıllık bir eser. Bu eserin banisi olan Emir Musa Bey'in özellikle vakfiyeler yoluyla da devamını sağlamış. Bölgede çok miktarda vakfiyeleriyle de medreselerdeki hocaların, öğretmenlerin maaşları verilmiş, medresede ikamet etmeleri sağlanmış. Başka bir yere gitmeleri istenmemiş. Çok ciddi anlamda Karaman, Ermenek ve Anamur bölgesine alimler yetiştirmiş bir medresedir. Yaptığımız çalışma geçmişten geleceğe 700 yıllık eserin geleceğe ulaşmasını, gelecek nesillerin bu eseri görebilmesini sağlamak açısından oldukça önemli bir çalışmadır."

Medresenin yapılan etnografya müzesiyle de entegre olacağını ifade eden Osmanlı, "Diğer bir önemi de Kültür Bakanlığımız tarafından yürütülen Selçuk Ecza Deposu tarafından yapılan müzemizin yanında olmasıdır. Türkiye'de ilk defa, bir müze ile medrese entegre edilerek, müzeye gelen ziyaretçilerin, medreseyi de görmesini sağlamış olacağız "dedi.

KARAMANOĞLU BEYLİĞİ DÖNEMİNİN ÜNİVERSİTESİ, YENİ NESLE IŞIK TUTACAK
KARAMANOĞLU BEYLİĞİ DÖNEMİNİN ÜNİVERSİTESİ, YENİ NESLE IŞIK TUTACAK
KARAMANOĞLU BEYLİĞİ DÖNEMİNİN ÜNİVERSİTESİ, YENİ NESLE IŞIK TUTACAK
KARAMANOĞLU BEYLİĞİ DÖNEMİNİN ÜNİVERSİTESİ, YENİ NESLE IŞIK TUTACAK
KARAMANOĞLU BEYLİĞİ DÖNEMİNİN ÜNİVERSİTESİ, YENİ NESLE IŞIK TUTACAK
KARAMANOĞLU BEYLİĞİ DÖNEMİNİN ÜNİVERSİTESİ, YENİ NESLE IŞIK TUTACAK
KARAMANOĞLU BEYLİĞİ DÖNEMİNİN ÜNİVERSİTESİ, YENİ NESLE IŞIK TUTACAK
KARAMANOĞLU BEYLİĞİ DÖNEMİNİN ÜNİVERSİTESİ, YENİ NESLE IŞIK TUTACAK

Restorasyon, Karaman, Medrese, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARAMANOĞLU BEYLİĞİ DÖNEMİNİN ÜNİVERSİTESİ, YENİ NESLE IŞIK TUTACAK - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARAMANOĞLU BEYLİĞİ DÖNEMİNİN ÜNİVERSİTESİ, YENİ NESLE IŞIK TUTACAK - Son Dakika
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