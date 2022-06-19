Karamollaoğlu: İzmir'de seçimlerde büyük patlama yaşayacağız

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Konak İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada "Bize müthiş bir teveccüh var. Biz bu teveccühü sandığa yansıtmak zorundayız. Alçak gönüllü olacağız, yalan söylemeyeceğiz. Yetim malına el uzatmayacağız. Rüşvet alıp vermeyeceğiz. İzmir'de seçimlerde büyük patlama yaşayacağız" dedi.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İzmir programının ikinci gününde partisinin Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde yapılan 8'inci Olağan Konak İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongreye Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekin, Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç ile çok sayıda partili de katıldı. Karamollaoğlu kongrede yaptığı konuşmada seçimlere en fazla 1 yıl süre kaldığını hatırlatarak, bu süreyi canla başla çalışarak geçirmeleri gerektiğini söyledi.

Teşkilata büyük görev düştüğünü belirten Karamollaoğlu, "Seçimlerde büyük patlama yapacağız. Türkiye 'nin en büyük partisi olduğumuzu göstereceğiz. Bu seçimlere giderken her yerde teşkilatlarımızı güçlendirmemiz gerekiyor" dedi. Yaşanabilir bir Türkiye kurmayı hedeflediklerini belirten Karamollaoğlu, çatışarak değil diyalog ile barışı tesis edeceklerini belirterek, " Ne demek yaşanabilir bir Türkiye? Bizimle aynı duyguları, idealleri paylaşsınlar ya da paylaşmasınlar herkesin mesut ve bahtiyar olduğu bütün ihtiyaçlarının giderildiği, adaletin tesis edildiği dışarıdan gelecek herhangi bir baskıya karşı ayakta durabilen o güce sahip bir ülke, yaşanabilir bir Türkiye kurmak bizim hedefimiz. Bu dünyada hiçbir zaman sömürüye izin vermeyiz. Zenginler, silah gücüne sahip olanlar gelecekler fakir ülkeleri işgal edecek, onların bütün kaynaklarını sömürecekler. Yok arkadaşlar, buna müsaade etmeyiz. Bizde kabiliyetine göre, rengine göre değil iddiasına göredir bir insanın mertebesi. Onun için biz farklıyız ve bugün demokrasi, insan hakları, adaletin üstün tutulmasını hakikaten benimseyen bir anlayışa sahibiz. Erbakan hocamızın hayatı boyunca gerçekleştirmek istediği hedef buydu. Biz bunu gerçekleştirdiğimiz zaman içinde yaşadığımız ülkemizde yaşanabilir bir ülke olur. Herkes, mesut ve bahtiyar olur" dedi.'İSRAFI KESMELİSİNİZ'Ekonomik yönden tüm dünyanın en güçlü, en müreffeh ülkeleri arasına girmeye, onların önüne geçmeye yönelik amaçları olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, şöyle devam etti: "Oyunları bertaraf edebilmemiz bu ülkede yaşayan insanların insanca yaşayabilmelerini sağlayabilmemiz ekonomik yönden kalkınmamıza, güçlenmemize bağlıdır. Herkesin bir işi olacak. Herkes çalıştığı zaman bütün ihtiyaçlarını giderecek, kadar bir gelire sahip olacak. Bütün imkanlarımızı meralarımızı madenlerimizi, sularımızı, enerji kaynaklarımızın hepsini bu milletin hizmetine sunacağız. Teknolojide bir zirve yapacağız. Madenlerimizin tamamını değerlendirebiliyor muyuz? Hayır. Bütün enerjimizi dışarıdan alıyoruz. 'Ben ekonomiyi bilirim' diyen ama ekonomiyi bilmeyenler bizi bugünkü hale getirenlerdir. Türkiye böyle bir duruma tarihinde hiç düşmedi. Merkez Bankası 'nın kasasının dibi delindi. Hiçbir şeye güçleri yetmiyor. Ekonomiyi rayına oturtmak istiyorsanız kaynağa ihtiyacınız var. Kendi evinize bakın. Geliriniz giderinizi karşılamıyorsa israfı kesmelisiniz. Ülke ekonomisine katkı sağlamayan her harcama israftır.""Uçak inip kalkmayan havaalanları inşa ediliyor. Haftada bir uçak inip kalkıyor. Oranın parası en az senede 1 milyon insanın taşınmasını gerektiriyor" diyen Karamollaoğlu, "Bu kadar yolcu kapasitesi yok ama bu havaalanı inşa edilmiş. Bize yetki verildiğinde üretime dayalı, Türkiye'yi ayağa kaldıracak neye ihtiyaç varsa onun için kolları sıvayacağız. En hızlı netice tarım hayvancılıktan alınır. Madencilik enerji kaynaklarını kullanmak zorundayız. Eğer fabrika kurulursa üretim olur işsizlik olmaz. ya ithalatı durdurur ya ihracat yapar ve ülke zenginleşir. Biz bütün israfı yolsuzluğu rüşveti ortadan kaldırır üretime dönük yatırımlara destek verir birkaç sene içinde en güçlü ülke haline getiririz." dedi.Karamollaoğlu, "Biz insanlarımızın gönlünü kazanmaya başladık. İzmir'e geldik. Allah razı olsun. Müthiş bir teveccüh var. Biz bu teveccühü sandığa yansıtmak zorundayız. Alçak gönüllü olacağız. Yalan söylemeyeceğiz. Yetim malına el uzatmayacağız. Rüşvet alıp vermeyeceğiz. İzmir'de seçimlerde büyük patlama yaşayacağız" dedi.' EN FAZLA OYU ALACAĞIZ"SP Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç da konuşmasında seçimdeki hedeflerini anlatarak, "Önümüzde bir seçim var. 1995 senesinde alacağımız oyu tekrar alacağız. Nüfus 2'ye katladı. İzmir'in 4.5 milyon nüfusu var. Bunun 3.5 milyonu seçmen. En fazla oyu alacağız. İzmir'in Konak ilçesinde en fazla oyu alan parti olacağız" dedi. Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran da siyasi süreçte partilerine ve genel başkanlarına teveccüh gösterildiğini söyledi.

?Tek adayla gidilen 8'inci Olağan Konak İlçe Kongresi'nde, mevcut başkan Rıfat Yıldırım güven tazeleyip tekrar Konak İlçe Başkanlığı'na seçildi.