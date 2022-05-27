Karamollaoğlu'ndan '27 Mayıs' Paylaşımı: "Demokrasinin Kamil Manada Tesis Edildiği Bir Türkiye Bu Travmaları Atlatacaktır"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "27 Mayıs ve ardından yaşanan sürecin yol açtığı travmalar milletimizin hafızasında onlarca yıldır tazeliğini korumaktadır. Millet iradesinin güvence altına alındığı ve demokrasinin kamil manada tesis edildiği bir Türkiye, inanıyorum ki bu travmaları atlatacaktır" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Karamollaoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"27 Mayıs 1960, demokrasimizi sekteye uğratarak darbeler silsilesini başlatan kara bir leke olarak tarihteki yerini almıştır. Eğer bugün hala demokrasimizdeki eksikliklerin yol açtığı sorunlarla baş etmeye çalışıyorsak, bunda en büyük pay hiç şüphesiz 27 Mayıs darbesinindir. 27 Mayıs ve ardından yaşanan sürecin yol açtığı travmalar milletimizin hafızasında onlarca yıldır tazeliğini korumaktadır. Millet iradesinin güvence altına alındığı ve demokrasinin kamil manada tesis edildiği bir Türkiye, inanıyorum ki bu travmaları atlatacaktır. Bu acı hadiselerden dersler çıkarılması ve her daim bu topraklar üzerinde hukukun üstün olması temennisiyle; cuntacılar tarafından idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes ve yol arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan'ı, 27 Mayıs'ın yıl dönümünde rahmetle anıyorum."