Karamürsel'den kısa kısa

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Türk Kızılay Karamürsel Şubesi ve Atatürk Ortaokulu tarafından Kızılay Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Karamürsel Kültür Merkezindeki etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Daha sonra konuşan Karamürsel Atatürk Ortaokulu Türkçe öğretmeni Ebru Özer Ocak ve Kocaeli Kan Bağış Merkezi Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Barış Can Karadağ, kan vermenin öneminden bahsetti.

Programda Atatürk Ortaokulu öğrencileri, oratoryo sundu, Kızılay Marşı'nı söyledi. Kızılay Haftası dolayısıyla ilçede düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından hediyeleri verildi.

Vatandaşlar, Kızılay Kan Bağış Merkezinde kan bağışında bulundu.

Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, Türk Kızılay Karamürsel Şubesi Başkanı Yusuf Alemdar, İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, İlçe Emniyet Müdürü Okan Tekin, okul müdürleri, öğrenciler, veliler ve siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri katıldı.



Ocakta unutulan tencere paniğe neden oldu

Kayacık Mahallesi 2202. Sokak'ta 6 katlı apartmanın 4. katında oluşan duman yoğunluğunu gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yapılan incelemede dumanın Onur Ulu'ya ait daireden geldiği belirlendi.

Olay yerine gelen ekipler, mutfakta ocak üzerinde unutulan yemek tenceresinden çıkan yangına müdahale etti.

Ekiplerce söndürülen yangında mutfakta ufak çaplı hasar meydana geldi.

Çukura düşen inek telef oldu

Karamürsel ilçesinde 2 metrelik çukura düşen inek telef oldu.

Akpınar Mahallesi'nde Nurettin Akar'a ait inek, otladığı sırada yaklaşık 2 metre derinlikteki çukura düştü.

İneğinin düştüğünü gören Akar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çukura düşen ineği kurtarmak çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin, vatandaşların da yardımıyla çukurdan çıkardığı ineğin boynunun kırılması nedeniyle telef olduğu tespit edildi.