Son Dakika: Karantinada olması gerekirken Yedigöller'de yakalanan 2 kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

Karantina kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle TCK'nin ilgili maddesi uyarınca haklarında yasal işlem yapılan 2 kişiye, para cezası uygulandı.

Milli parkın girişi ve içerisinde Hayat Eve Sığar ( HES ) kodu kontrolü yapan jandarma ekipleri, çadır kamp alanı bölgesinde Kovid-19 temaslısı 2 kişi tespit etti.

Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı

Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili eşinden açıklama: Yoğun bakımda değil, tedavisi sürüyor

Uyuşturucu etkisinde olduğu düşünülen gencin kendi kendine zarar verdiği anlar kamerada

Cuma namazına giden çocuğun ölümüne neden olan sürücü: Ben de öz evladımı kaybettim, bu acıyı bilirim