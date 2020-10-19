Karantinada olması gerekirken Yedigöller'e gelen 2 kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

Bolu'da karantina kuralını ihlal edip Yedigöller Milli Parkı'na gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı 2 kişi, yurda yerleştirildi.

Sonbaharda yerli ve yabancı tatilciler tarafından yoğun ilgi gören Yedigöller Milli Parkı'nın giriş kapısı ve içerisinde jandarma ekipleri tarafından Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapılıyor.

Ekipler tarafından çadır kamp alanı bölgesinde çadır kamp yapan Ankara'dan gelen 2 kişinin Kovid-19 temaslısı olduğu tespit edildi.

Karantinada bulunması gereken 2 kişinin olduğu bölge, jandarma ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle çevrilerek, izole edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, söz konusu 2 kişiyi gözetim altında tutulmak üzere ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesindeki Seyyide Nefise Yurduna götürdü.

Karantina kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle TCK'nin ilgili maddesi uyarınca haklarında yasal işlem yapılan 2 kişiye para cezası uygulandı.