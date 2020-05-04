Karantinadaki 184 vatandaş memleketlerine uğurlandı - Son Dakika

Karantinadaki 184 vatandaş memleketlerine uğurlandı

AĞRI - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Ağrı'ya getirilerek Abdurrahim Arvasi Kız Öğrenci Yurdu'nda 14 gün gözlem altında tutulan 184 vatandaş, memleketlerine uğurlandı.

KKTC'den 19 Nisan'da Ağrı'ya getirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Abdurrahim Arvasi Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 184 vatandaşın karantina süreci tamamlandı. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek yurttan tahliye edilen vatandaşlar, dezenfekte edilen otobüslerle memleketlerine uğurlandı.

'Virüs bitince arkadaşlarıma sarılacağım'

Karantina sürecinin sıkıntısız bir şekilde atlatıp memleketlerine dönmenin sevincini yaşayan vatandaşlar, genel olarak kendilerine sunulan imkan ve hizmetlerden memnun olduklarını dile getirirken vatandaşlardan İrem Durukan, "Burada 14 gün geçirdik. Şimdi Nevşehir'e gidiyorum. Biz buraya gelmeden önce çok fazla insanla muhattap olmak zorunda kaldık. Buraya gelince de gerçekten her şeyden izole edilmiş bir şekilde tek kişilik odalarda kaldık. Verilen hizmetlerden çok memnun kaldık. Bize burada hizmet eden bütün görevlilere teşekkür ederiz. Hepsinden çok memnun kaldık. Bir de sarılmanın bizim millet için ne kadar önemli olduğunu anladım. Korona sayesinde. O yüzden korona salgını biter bitmez ilk yapmak istediğim şey en yakın arkadaşlarıma sarılmak olacak" dedi.

'El üstünde tutulduk'

Karantina süresi dolan bir diğer vatandaş Yoldaş Mazlum Kaya ise karantina sürecinde verilen hizmetlerden dolayı duyduğu memnuniyeti anlattığı mektubu okudu. Mektubunda yetkililere teşekkür eden Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"19.04.2020 Pazar günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Ağrı'ya getirildik. Ağrı'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtta 14 gün boyunca karantina altına alındık. Bu karantina sürecinde misafirlik mahiyetinde bizi el üstünde tuttular. Gördüğümüz ilgiden dolayı başta her Türk genci için idol olduğuna inandığım Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza, Ağrı il Valisine, KYK Ağrı İl Müdürüne ve Personeline çok teşekkür ediyorum.