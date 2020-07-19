Karantinadaki askerlerden 300'ü evlerine gönderildi - Son Dakika

Karantinadaki askerlerden 300'ü evlerine gönderildi

BURDUR'da, Covid-19 pozitif askerlerle temaslı oldukları için yurtlarda karantinaya alınan 670 askerden 300'ü tezkereleri verilip, memleketlerine gönderildi.

BURDUR'da, Covid-19 pozitif askerlerle temaslı oldukları için yurtlarda karantinaya alınan 670 askerden 300'ü tezkereleri verilip, memleketlerine gönderildi.

Burdur 58'inci Piyade Er Eğitim Alayı Binbaşı Maruf Kışlası'ndaki bazı askerlerin, geçen günlerde Covid-19 testleri pozitif çıktı. Bedelli olarak askerlik hizmetini yapan 670 asker, Covid-19 pozitif askerlerle temaslı oldukları için karantinaya alındı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesindeki Asımın Nesli ve Fereli Sinan Efendi yurtlarında karantinaya alınan askerden 300'ü, 14 gün evlerinde kalmaları şartıyla tezkerelerini alarak memleketlerine gönderildi.


Koronavirüs, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 10:47 Kaynak: DHA

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