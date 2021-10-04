Rizeli miniğin uyarısını gören kapıya geçmiş olsun notu astı - Son Dakika

Rizeli miniğin uyarısını gören kapıya geçmiş olsun notu astı

Karantinaya girince kapıya uyarı astı, arkadaşları uyarının etrafını küçük notlarla doldurdu

RİZE - Rize'de Covid-19 nedeniyle ailesi ile birlikte karantinaya giren 9 yaşındaki Ece Nur Avcı, evinin kapısına uyarı mahiyetinde ürerinde 'Covid olmuşuz, Delta var maalesef' yazılı bir not astı. Bunu gören arkadaşları ise ona moral vermek için notun hemen üzerini üzerinde 'Seni seviyoruz, Geçmiş olsun, çok değerlisin' gibi yazılar yazan küçük notlar astı.

Apartmanda yaşayan arkadaşlarının moral vermek istediği küçük kız "Biz çok dikkat ediyorduk. Nereden bulaştı bilmiyoruz yeni doğmuş kardeşim bile Covid oldu. Sevgili büyükler lütfen biraz daha dikkat edelim" ifadelerini kullandı.

Arkadaşlarının kapıya astığı notlarla çok mutlu olduğunu söyleyen 9 yaşındaki Ece Nur Avcı "Arkadaşlarım moralimizi yüksek tuttular. Kapıya astığım yazıyı görünce geçmiş olsun notları bıraktılar. Covid olmamızın sebebi sorumsuz insanların suçu. Sorumsuz insanlar yüzünden evde kalmak zorunda oluyoruz. Evde kaldığımız için de çok mutsuzum. Öğretmenimi, okulumu ve babamı çok özlüyorum. Okula gitmeyi de çok özledim. Babam da karantina da olduğumuzdan beri eve gelemiyor. Ben aslında iyiyim ama bazen ateşim çıkıyor. Biraz mutsuzum. Karantinadan çıkınca arkadaşlarımla oyunlar oynayıp onlarla beraber eğleneceğim. Buradan herkese sesleniyorum sosyal mesafenizi koruyun. Mutlaka yedek maskeniz olsun. Daha kırk günlük bebek kardeşim bile korona oldu, herkesin dikkatli olması gerek. Ben ve bütün aileme Covid Delta varyantı bulaştı. Lütfen tedaviniz bitmeden sokağa çıkmayın. Ben sizin yüzünüzden okuluma gidemiyorum. Derslerimden geri kalıyorum. Lütfen daha dikkatli olun" dedi.

"Tedbirsiz insanlar yüzünden eğitimimizden geri kaldık"

Otobüs gibi sık kullanılan alanlarda tedbirsizlik olduğunun altını çizen abla Havva Nur Avcı "Bir haftaya yaklaştık. Bu karantinadaki 5.günümüz. Okula giderken ailem bırakıyordu beni. Okul çıkışında otobüsle dönüyordum. Otobüste bilinçsiz ve tedbirsiz davranışlardan dolayı hastalığa yakalandık. Sanırsam otobüste birisi Covid hastasıydı. Büyük ihtimalle öyle bulaştığını düşünüyoruz. Ailede yeni doğan kardeşimle beraber 5 kişiyiz. Bebek olan kardeşim de Covid oldu. Hepimiz insanların bilinçsiz davranışlarından Covid'e yakalandık. Eğer insanlar kendilerinden şüphe ediyorlarsa evlerinden çıkmamalılar. En azından test olmalarını öneriyorum. Eğer kötü hissediyorsanız kendinizi karantinaya alın. Biz şuan okula gidemiyoruz. Konularımız bayağı ilerlermiş. Biz geride kalıyoruz. Uzaktan eğitimde çok verimli olmuyor. Herkesten daha dikkatli olmalarını rica ediyorum" şeklinde konuştu.

Ece Nur'un hem arkadaşı hem de kapı komşusu olan Nihal Altıntepe "Arkadaşımın hasta olduğunu öğrenince çok üzüldüm. Ona moral vermek için kapısına notlar bıraktık. Kağıtlarda geçmiş olsun yazıyor. Arkadaşım karantinadan çıktıktan sonra birlikte çok güzel oyunlar oynayacağız" ifadelerini kullanırken, bir diğer arkadaşı Mirza Efe Altıntepe ise "Arkadaşımızı çok özledik ve üzüldük. Corona'ya yakalandığı için. İnsanlar temiz olursa kimseye Corona bulaşmaz" dedi.