Karaşarlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öğrencilere burs verecek - Son Dakika

Merkezi Ankara'da bulunan Beypazarı Karaşarlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, üniversite öğrencilerine burs verecek.

Dernek Başkanı Mehmet Kaytanbıyık, bu eğitim öğretim döneminde de yine üniversite ve yüksekokula başlayan gençlere burs desteklerinin süreceğini söyledi.

64 yıldır kesintisiz olarak derneğin faaliyette bulunduğunu belirten Kaytanbıyık, şunları kaydetti:

"Derneğimiz üyelerinin eğitim çağındaki çocuklarına kitap ve kırtasiye yardımı yapıyoruz. Üniversite ve yüksekokullarda okuyan öğrencilere yönelik de burslarımız sürüyor. Burs alacak öğrenciler dernek merkezimizle irtibata geçebilirler. Geleceğimizin teminatı, gelecekte ülkemizi yönetecek olan çocuklarımıza, evlatlarımıza iyi bir gelecek ve iyi bir eğitim sağlamalıyız ki ülkemizi ve bizi iyi yönetsinler."