Karataş: gerekli tedbirleri aldık, endişelencek birşey yok - Son Dakika

MASKİ Genel Müdürlüğü gerekli tedbirleri alarak, temizleme ve tahliye çalışmalarına başladı.

Konu ile ilgili bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, içmesuyunda herhangi bir sıkıntının olmadığının altını çizerek, tedbir amaçlı ana hattan suların kesildiğini ifade etti. Karataş, "Keklicek HES santralini besleyen su taşıma kanalının dört bloğunun devrilmesi sonucu kaptaj alanımızda su baskınına neden olmuştur. Gerekli tedbirlerimizi aldık. Tahliye ve temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Şehri besleyen ana hattı tedbir amaçlı kapattık. Ana kaynakta ve içmesuyunda herhangi bir sıkıntı yok. Sahada ve kaptajın yerleşim alanında çok hasar oluştu. Ekiplerimiz şuan burada yoğun bir şekilde çalışıyor. DSİ'nin bir takım acil tedbirler alması lazım. Aynı sıkıntıların bir daha yaşanmamasını umut ediyorum. Vatandaşlarımız içmesuyu ile alakalı endişeleneceği bir şey yok. Gerekli klorlama yapıldı. Herkese geçmiş olsun" dedi.