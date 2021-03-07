Karataş'ta "Cumhuriyet Dönemi kadın kıyafetleri" defilesi düzenlendi - Son Dakika

Karataş Belediyesi ve Adana Karataş ve Yumurtalık İlçeleri Turizm Birliği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Atatürk'ün izinde Cumhuriyet Dönemi kadın kıyafetleri" ve " Mustafa Kemal Atatürk'ün giydiği kıyafetler" defilesi düzenlendi.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, Kumluk ve Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlar için erkek egemen toplum yapısından uzaklaşarak kadınların özgür ve kendini ifade edebilir bir yapıda yer edinmesini istediğini belirtti.

Her alanda kendini kanıtlamış olan kadınların toplumdaki öneminin görülmesi gerektiğini bildiren Topuz, şunları kaydetti:

"Bugün Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetin ilanı ile kadınlarımız üzerindeki etkilerini anlatmak, gelişim düzeyinin ve değişen Türk kadını motifini ele alarak bir defile düzenledik. Defilenin düzenlenmesinde emeği geçen arkadaşlarımıza ve bu etkinlikte bizleri yalnız bırakmayan, dönem kıyafetleri konusunda bizlere destek veren Çukurova Gülen Yüzler Kadın Kooperatifine ve kadınlarımızı önemseyen siz değerli dostlarımıza teşekkürlerimizi sunuyor, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak en içten dileklerim ile saygılarımı sunuyorum."

Etkinliğe Kaymakam Fatih Ayaz, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.