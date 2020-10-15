Karatay'da "30 Okula 30 Yeni Halı Saha" projesinin temeli atıldı - Son Dakika

Karatay Belediyesi tarafından ilçedeki 30 okula FIFA kurallarına uygun 30 yeni suni çim halı saha kazandırılmasıyla ilgili projenin temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ilçedeki okullarda eğitim gören öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda spor yapmaları için Karatay Belediyesi tarafından başlatılan "30 Okula 30 Yeni Halı Saha" projesinde temelin atıldığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Valisi Vahdettin Özkan, projenin hedef kitlesinin gençler ve eğitim çağındaki çocuklar olduğunu vurguladı.

Projeyle ilgili değerlendirmede bulunan Özkan, şunları kaydetti:

"Konya'mızda belediyelerimizin kamu hizmetlerini yaygınlaştırma ve etkinleştirmede üstlendikleri misyon, Anadolu'nun tamamına önemli bir örnek oluşturuyor. Karatay Belediyemizin 30 okulumuza yönelik fiziki altyapısını iyileştirme, çocuklarımızın fiziki ve ruhsal açıdan katkı sağlayacak bu atılımın tüm toplumumuz tarafından takdir toplamakta ve duayı hak etmektedir. Bu vesileyle Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca'yı kutluyorum."

Karatay Belediye Başkanı Kılca da ilçedeki 30 okula 30 yeni suni çim halı saha kazandırmanın heyecanı içinde olduklarını belirtti.

Çocuklara, bedensel ve zihinsel anlamda olumlu katkı sunması için İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle bir çalışma yaptıklarını aktaran Kılca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Söz konusu gayretimiz neticesinde, ilçemiz genelinde halı saha yapılabilecek alanlara sahip okullarımızı belirledik ve bu özelliklere sahip ilçemizdeki 30 okulumuza 30 yeni suni çim halı saha kazandırma kararı aldık. Halı sahalarımız, 1000 metrekare ebatlarında, FIFA normlarında ve suni çim saha şeklinde inşa edilecek. Halı sahalarımızın etrafı galvanizli kafes tel ile çevrili olacak ve halı sahalarımızın yürüme yolları kilitli parkeyle kaplı olacaktır. İlk etapta 30 okulumuzda bu projemizi hayata geçirdik. Gelecekte ilçemizde bu projeye ihtiyaç duyan tüm okullarımızda da halı saha yapacağız inşallah."

Açıklamada, temel atma programına AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, mülki idare amirleri ile çok sayıda davetlinin katıldığı da bildirildi.