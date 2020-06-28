Karatay'da 32 mahalleye zirai ambalaj toplama noktası oluşturuldu - Son Dakika

Karatay'da 32 mahalleye zirai ambalaj toplama noktası oluşturuldu

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Karatay Ziraat Odası işbirliğiyle "KOP TEYAP ile Sağlıklı Üret, Sağlıklı Tüket" projesi hayata geçti.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Karatay Ziraat Odası işbirliğiyle "KOP TEYAP ile Sağlıklı Üret, Sağlıklı Tüket" projesi hayata geçti.

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Karatay Belediyesi tarafından çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir ürün arzının sağlanması amacıyla yeni bir proje daha hayata geçirildi. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Karatay Ziraat Odası işbirliğiyle hayata geçen "KOP TEYAP ile Sağlıklı Üret, Sağlıklı Tüket" projesi kapsamında 32 mahalleye Zirai Ambalaj Toplama Noktaları oluşturuldu.


Bin üreticiye zirai ambalajların çevreye verdiği zararlar anlatıldı


Türkiye genelinde 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık"ın devamı niteliğindeki "KOP TEYAP ile Sağlıklı Üret, Sağlıklı Tüket"projesi kapsamında Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri tarafından Karatay'daki 1000 üreticiye eğitimler verildi. Doğaya gelişi güzel bırakılan zirai ambalajların toprak, su fauna ve florasına verdiği zararların anlatıldığı, bitki koruma ürünleri kullanan üreticilere kullandıkları ilaçlarda doğru miktarda ve doğru zamanda kullanmalarının aktarıldığı eğitimler sonucunda kişisel koruyucu donanım kullanım alışkanlığı kazandırılması amacıyla da üreticilere tulum ve eldiven hediye edildi.


Başkan Kılca İsmil'de üreticilerle bir araya geldi


Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Deniz Yücel, Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker ile birlikte İsmil Mahallesinde üreticilerle bir araya gelerek, "KOP TEYAP ile Sağlıklı Üret, Sağlıklı Tüket" projesi kapsamında Zirai Ambalaj Toplama Ünitesi'nin mahalleye yerleştirilmesi programına katıldı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak doğanın ve çevrenin korunması amacıyla bugüne kadar birçok proje hayata geçirdiklerini belirterek, "KOP TEYAP ile Sağlıklı Üret, Sağlıklı Tüket" projesinin de bu amaca önemli bir katkı sunacağının altını çizdi.


Çevreye, suya, hayvana ve insana zarar verebilecek atıklar toplanacak


Başkan Hasan Kılca, "Atıkların yerinde toplanıp yeniden değerlendirilmesi veya bertaraf edilmesine yönelik Karatay Belediyesi olarak bugüne kadar ilçemizin birçok noktasına sıfır noktaları oluşturduk. Bugün de bir başka projeyi hayata geçiriyoruz. Projemizi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Karatay Ziraat Odası işbirliğinde, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımızın da destekleriyle yürütüyoruz. Bu kapsamda da ilçemizin 32 mahallesine doğaya atılan zirai ilaç ambalajlarının toplanıp bertaraf edilebileceği zirai ambalaj toplama üniteleri yerleştirdik. Bu projemiz aynı zamanda Sıfır Atık projesinin de bir destekçisidir. Projeyle amacımız, üreticimizin kullandığı ilaçlardan kalan ambalajların doğaya, çevreye, bitkiye, hayvanlara ve insanlara zarar vermesinin önüne geçmektir" ifadelerini kullandı.


Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Deniz Yücel, doğanın ve canlıların korunması bağlamında projenin önemli olduğunu belirtirken, Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker de üreticinin kullandığı ilaç ambalajlarının çevreye zarar vermeden toplanmasının öneminden söz ederek proje dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile proje ortaklarına teşekkür etti. - KONYA

Karatay, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 11:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karatay'da 32 mahalleye zirai ambalaj toplama noktası oluşturuldu - Son Dakika

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