Karatay Hamzaoğlu İlkokulu, törenle hizmete açıldı - Son Dakika

Karatay Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen 24 derslikli Hamzaoğlu İlkokulu'nun açılış töreni gerçekleştirildi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, törende konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak eğitime destek konusunu en öncelikli hizmet alanı olarak gördüklerini aktardı.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de açılışı gerçekleştirilen ilkokulun, hayırlı olması temennisinde bulunarak emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ise Konya'yı yönetenlerin birlik içinde hareket ettiklerini, bu modern binanın eğitime kazandırılmasının bu beraberliğin bir sonucu olduğunu vurguladı.

Açılışa, Vali Vekili Mehmet Aydın, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ve Konya Milletvekili Orhan Erdem de katıldı.