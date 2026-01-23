Karate 1 Premier Lig İstanbul'da Başladı - Son Dakika
Spor

Karate 1 Premier Lig İstanbul'da Başladı

Karate 1 Premier Lig İstanbul\'da Başladı
23.01.2026 18:21
İstanbul'da 80 ülkeden 380 sporcu, Karate 1 Premier Lig için sahaya çıkıyor. Hedef 5 altın madalya.

Dünya Karate Federasyonunun en prestijli organizasyonları arasında yer alan Karate 1 Premier Lig'in ilk etabı, İstanbul'da başladı.

Başakşehir Spor Kompleksi'ndeki turnuvada 80 ülkeden 380 sporcu mücadele edecek.

Dünya sıralamasında ilk 32'de yer alan sporcuların madalya mücadelesine sahne olacak organizasyonun ilk gününde eleme ve çeyrek final müsabakaları yapılacak.

2026 Karate 1-Premier Lig'in ilk etabı, 25 Ocak Pazar günü final karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

Hayrettin Hamurcu: "5-6 altın madalya bekliyoruz"

Türkiye Karate Federasyonu Asbaşkanı Hayrettin Hamurcu, turnuvada 24 milli sporcunun mücadele edeceğini belirterek, en az 5 altın madalya hedeflediklerini söyledi.

Organizasyona ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Hamurcu, "80 ülkeden 380 sporcunun katıldığı, Dünya Şampiyonası seviyesinde kaliteli bir organizasyon. Buraya dünyanın elit sporcuları geliyor. Turnuva, 3 gün sürecek. 24 milli sporcumuz mücadele edecek. Organizasyonun ülkemizde olmasının da avantajıyla sporcularımızdan 5-6 altın madalya bekliyoruz. Turnuvaya katılan ülkelerin sporcuları ve temsilcileri, Türk misafirperverliğinden ve çok yüksek organizasyon kabiliyetimizden bahsediyor. Devlet yetkililerimiz de her konuda bize destek veriyor. Onlara teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Spor

Karate 1 Premier Lig İstanbul'da Başladı
