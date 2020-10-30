Karayolunda deprem yoğunluğu - Son Dakika

Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Aydın- İzmir karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Edinilen bilgiye göre, yaşanan deprem sonrası kent merkezinde trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla İzmir'e girişler kontrollü olarak yapılıyor. Aydın-İzmir il sınırında ve Kuşadası- Çamlık kavşağında bölge trafik ekipleri Aydın'dan İzmir istikametine giden araçlara kontrollü olarak izin verdiği öğrenildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Aydın-İzmir karayolunun Germencik ile Çamlık mevkii arasında trafik tamamen dururken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Ayrıca Aydın-İzmir otobanı Selatin Tüneli'nde de İzmir istikametine araç girişine izin verilmediği öğrenildi.

(İHA)