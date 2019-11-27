Karayolunda kamyon devrildi, yol saatlerce trafiğe kapalı kaldı

Söke'nin Sazlı Mahallesi yakınlarında Söke- Aydın karayolunda meydana gelen kazada mobilya yüklü kamyon devrildi. Yolun tek taraflı kısmı uzun süre trafiğe kapalı kaldı, trafik tek şeritten sağlandı.



Edinilen bilgiye göre; İzmir'den Didim istikametine seyreden 35 MNB 94 plakalı kamyonun sürücüsü Mehmet Erdem, Sazlı Mahallesi girişinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon ve arkasındaki römork devrilerek Aydın-Söke karayolunu kapattı. Kazada, kamyon sürücüsü Mehmet Erdem hafif şekilde yaralanırken, o sırada başka aracın olmaması büyük bir faciayı önledi. - AYDIN