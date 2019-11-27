Son Dakika Haberleri: Karayolunda kamyon devrildi, yol saatlerce trafiğe kapalı kaldı
Son Dakika Güncel Karayolunda kamyon devrildi, yol saatlerce trafiğe kapalı kaldı - Son Dakika

Karayolunda kamyon devrildi, yol saatlerce trafiğe kapalı kaldı

6 saat önce

Söke'nin Sazlı Mahallesi yakınlarında Söke-Aydın karayolunda meydana gelen kazada mobilya yüklü kamyon devrildi.

Karayolunda kamyon devrildi, yol saatlerce trafiğe kapalı kaldı, System.String[]

Söke'nin Sazlı Mahallesi yakınlarında Söke- Aydın karayolunda meydana gelen kazada mobilya yüklü kamyon devrildi. Yolun tek taraflı kısmı uzun süre trafiğe kapalı kaldı, trafik tek şeritten sağlandı.


Edinilen bilgiye göre; İzmir'den Didim istikametine seyreden 35 MNB 94 plakalı kamyonun sürücüsü Mehmet Erdem, Sazlı Mahallesi girişinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon ve arkasındaki römork devrilerek Aydın-Söke karayolunu kapattı. Kazada, kamyon sürücüsü Mehmet Erdem hafif şekilde yaralanırken, o sırada başka aracın olmaması büyük bir faciayı önledi. - AYDIN

Aydın, Sazlı, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:43 Kaynak: İHA
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