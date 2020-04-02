KARDEMİR'in temellerinin atılması ve Karabük'ün kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, Karabük Demir Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) temellerinin atılması ve Karabük'ün kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gürel, mesajında, bir ülkenin kalkınmışlığının en önemli göstergesinin sanayisi ve temel ihtiyaçlarını karşılamada dışa bağımlı olmadan kendi kendine yetmesi olduğunu bildirdi.

KARDEMİR'in temelinin atıldığı 3 Nisan 1937 tarihinin aynı zamanda Türk milletinin iktisadi bağımsızlığını tüm dünyaya ilan ettiği gün olduğunu belirten Gürel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"KARDEMİR 'Fabrikalar Kuran Fabrika' unvanıyla zaman içinde sürekli kendini yenileyen ve çağı yakalamayı başarmış dinamik yapısıyla bugün de büyük ve güçlü Türkiye'mizin gururu ve her geçen gün gelişen sanayimizin yaşayan ilkokulu niteliğindedir.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Endüstrileşmek en büyük milli davalarımız arasında yer almaktadır.' sözleriyle milletimizin hislerine tercüman olmuş ve büyük düşünme, emek, çalışma, üretme ve paylaşma erdemlerinin tecellisi olarak 3 Nisan 1937'de KARDEM ile doğan cumhuriyet kenti Karabük'ümüz ülkemizde kuruluşunu kutlayan tek il olma özelliğini taşımaktadır.

Dünyamızın ve ülkemizin zor bir süreçten geçtiğini bu günlerin en kısa zamanda son bulması temennisiyle, KARDEMİR'in ve Karabük'ümüzün kuruluşunun 83'üncü yıl dönümünü kutluyor, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kuruluşundan bu günlere kadar emeği geçen tüm devlet büyüklerimiz ile emeğe değer katan tüm yönetici ve çalışanlarımızı minnet ve şükranla anıyor, tüm hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Belediye Başkanı Rafet Vergili, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır ve MHP İl Başkanı Adem Kar da KARDEMİR'in temellerinin atılması ve Karabük'ün kuruluş yıl dönümü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.