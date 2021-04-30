Kardeş ülke Kırgızistan'la ticaret TÜGİAD ile artacak - Son Dakika

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), heyeti Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel başkanlığında Türkiye ve Kırgızistan arasındaki ticaret hacmini arttıracak girişimlerde bulunmak amacıyla Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te önemli temaslarda bulundu. TÜGİAD'ın Kırgızistan ziyaretinin ilk gününde Kırgızistan Yatırım İşleri Bakanı Almambet Shykmamatov ve Kırgızistanlı iş insanları ile bir araya gelen TÜGİAD heyeti iki ülke arasındaki ticareti arttıracak konuları masaya yatırdı.

TÜGİAD'a özel kortej

Türkiye'den uçakla Kırgızistan'a hareket eden TÜGİAD heyetini, havalimanında Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı'nın oluşturduğu özel kortej karşıladı. Cumhurbaşkanlığının özel korteji TÜGİAD heyetine konaklayacakları otele kadar eşlik etti.

Kırgızistan-Türkiye İşbirliğine TÜGİAD imzası

TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel başkanlığında, Kırgızistan Yatırım İşleri Bakanı Almambet Shykmamatov ile görüşen Türk iş insanları, yeni yatırımlar konusunda fikir alışverişinde bulundu. TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, TÜGİAD'ın 60'ın üzerinde sektörde üyelerinin bulunduğuna dikkat çektiği konuşmasında, "TÜGİAD'ın Kırgızistan'ın ticaret ve sanayisine katkı sağlayacağına ve karşılıklı ticaret hacmimizin artışına katkıda bulunacağına yürekten inanıyoruz" dedi.

Kırgızistan Yatırım İşleri Bakanı Almambet Shykmamatov ise Türk yatırımlarının daha fazla olması gerektiğinin altını çizdi. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için büyük çaba gösteren Azerbaycanlı Türk iş insanı Rovshan Mehdiyev'e Bakan Almambet organizasyon için teşekkürlerini sundu. TÜGİAD'ın Kırgızistan temsilcisi Cemal Ersoy'da toplantıda hazır bulundu.

"Türkiye-Kırgızistan arasındaki ticaret hacmi artacak"

Türkiye'nin ilk uluslararası iş insanları derneği TÜGİAD'ın 50 milyar dolar ticaret hacmi olduğunu aktaran ve Kırgızistan'a geliş amaçlarının yatırım alanlarını araştırmak, öneriler almak ve yatırımcıların korunmasıyla ilgili kanunları öğrenmek olduğunu aktaran Çevikel; öncelikli amaçlarının iki ülke arasındaki ticareti geliştirmek olduğunu belirtti. Kırgızistan'ın bağımsızlığını kazandığı 1991'den bu yana Türkiye ile ticari ilişkileri geliştiğini, fakat bunun yetersiz olduğuna dikkati çeken Başkan Çevikel, "İki ülke arasındaki ticaretin tahmin edilenden, çok daha hızlı artabileceğini düşünüyorum. 60'ın üzerinde sektörde üyeleri bulunan TÜGİAD'ın Kırgızistan'da var olması Kırgızistan'ın ticaret ve sanayisine katkı sağlayacağına ve karşılıklı ticaret hacmimizin artışına katkıda bulunacağına yürekten inanıyoruz" ifadelerini kaydetti.

Shykmamatov'un açıklamalarına da değinen Çevikel, "Sayın Bakan bizlere, Türk iş insanlarına her türlü desteği vereceklerini ve yapacağımız yatırımlarda da bizzat açılışına kendisi katılacağını iletti. Kırgızistan'da Türk yatırımcının korunmasıyla yasal düzenlemelerin yürürlüğe gireceğini aktardı" dedi.

"Türk yatırımları için her imkan mevcut"

Yatırım İşleri Bakanı Shykmamatov, 15 Nisan referandumuyla kabul edilen yeni anayasa uygun olarak yatırımla ilgili tüm kanunların yeniden yazılması üzerinde çalıştırdıklarını ve bu konuda Türkiye'nin örnek alındığını ifade etti. Kırgızistan'da Türk yatırımlarının daha fazla olabilmesi için tüm imkanların mevcut olduğunu söyleyen Shykmamatov, "Kökümüz aynı, kardeş ülkeyiz. Binlerce yıllar önce atalarımız, Anadolu'ya buradan gitmiştir. Bu nedenle, özellikle ticaret ve yatırım konusunda ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kaydetti. Ayrıca Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un Mayıs veya Haziran ayında Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceği bilgisini paylaşan Shykmamatov, "Bu ziyaret sırasında İstanbul'da bir iş forumu düzenlemeyi planlıyoruz" dedi.

"Türk girişimciler gümrük vergileri ödemeden ürünlerini pazarlayabilir"

Kırgızistan'ın da üye olduğu Avrasya Ekonomik Birliği'nde (AEB) gümrükte kısıtlamaların olmadığının altını çizen Bakan Shykmamatov, "Türk girişimciler, tekstil gibi hafif sanayi alanında fabrikası Kırgızistan'da bulunan firmalar, ürünlerini tüm AEB piyasasına gümrük vergileri ödemeden pazarlayabilir" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin tekstil ürünlerinin çok kaliteli ve AEB piyasasında buna büyük değer verildiğini kaydeden Shykmamatov, Kırgızistan'da dağ turizmi ve enerji alanlarına yatırımların yapılabileceğini de sözlerine ekledi.

Toplantıya katılan heyette Kırgızistan iş insanlarından şu isimler yer aldı:

Ruhson Mehdiyev CIH-TURKIYE LOGISTIK - Demirli Yapı

Rafail Hamidov Gaspian Guf - TAK Group

Yavuz Mete - AEMI INTERNATIONAL

TÜGİAD heyeti ise şu isimlerden oluştu:

Nilüfer Çevikel - TÜGİAD Başkanı/ Nil-San Tekstil

Melih S. Durmuş - Altekma Group

Tolunay Yıldız - YEO Enerji

Yasar Meral Mutait - Sportkomleks

Burak Dalgıç - Koltek Musaverlik A.S

Basar Beyazoğlu - Renesco Enerji

M.Yusuf Dündar- Dündar Hukuk Bürosu/ DNDR LEGAL CONSULTANCY LTD

Oğuzhan Memiş - Cyberi İstanbul

Cemal Ersoy - ERA Beton

Ali Ercan - ERC Sistem

Burcu Serin - Magna Carta Reklam Ajansı

Melik Rupen Mıhçıyan -TÜGİAD

Murat Çakmaker - Makro Isıtma Soğutma

Cevher Cenkci - CC Holding - BİŞKEK