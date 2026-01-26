Kardeşini Kilitlediği Ahırı Yakan Sanığın Yargılanması Başladı - Son Dakika
Kardeşini Kilitlediği Ahırı Yakan Sanığın Yargılanması Başladı

Kardeşini Kilitlediği Ahırı Yakan Sanığın Yargılanması Başladı
26.01.2026 16:44
Cide'de kardeşini ahıra kilitleyip yangın çıkartmakla suçlanan Mecit B.'nin yargı duruşması başladı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde kardeşini kilitlediği ahırı ateşe verdiği iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada kendisini savunan sanık, suçsuz olduğunu iddia etti.

Olay, 29 Temmuz 2025 tarihinde Cide ilçesi Başköy köyü Pire Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mecit B.'ye ait iki katlı evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, evin bitişiğinde bulunan samanlığa da sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında iki katlı ev kullanılmaz hale gelirken, Mecit B. (65) ile kardeşi Mevlüt B. (78) yaralandı. Yaralanan iki kardeş, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan kardeşlerden Mevlüt B. (78), yangını bilinçli çıkarttığı ve kendisini öldürmeye çalıştığı gerekçesiyle kardeşi Mecit B.'den şikayetçi oldu. Bunun üzerine Cide Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Mecit B., gözaltına alınarak tutuklandı.

Mecit B. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "canavarca hisle veya eziyet çektirerek, üstsoydan kardeşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla dava görülmeye başlandı. Duruşmada sanık, Mevlüt B., tanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

"Ben evi yakmadım, kapıları kilitlemedim"

Duruşmada kendisini savunan Mecit B., "Yangında ahırda kimseyi görmedim. İtfaiyeyi aradım, sonra hortum alıp yangını söndürmeye çalıştım. O sırada kapıdan kardeşim çıktı. Bana vurup sonra kaçtı. Yangına müdahale ederken benimde bacaklarım yandı. Ben, yangını görünce elime hortum alıp söndürmeye çalıştım. Mevlüt ise yanıma gelip tahta ile benim kafama vurdu. Elinde bidon vardı, bana vurup kaçarken tutuştu. Kafama tahta ile vurunca kafamdan kan geldi. Ben de onun yüzünden yanmaya başladım. Mevlüt de 'yandım' diyerek koşarak kaçtı. Elimde hortum ile Mevlüt'e de su tuttum ama o koşarak yanımdan gitti" dedi.

Evi kendisinin yakmadığını iddia eden Mecit B. ise, "Benim evde motorum var, çalışıyorum. Kapak da düşmüş olabilir, farkında değilim. Ben evi yakmadım, kapıları kilitlemedim. Yangın önce ahırda çıkıyor, sonra kıvılcımlar nedeniyle samanlığa sıçrıyor ve samanlık da yanmaya başlıyor. Mevlüt bana husumet beslediği için şahit bulmak için komşunun çeşmesine gitti. Bizim evde de sular akıyordu, çeşme vardı. Elimde hortum da vardı, su tutuyordum ama bağıra bağıra komşunun çeşmesine gitti, sırf şahit bulmak için gittiğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Kardeşim, beni ahırdan çıkınca üzerime benzin döküp yaktı"

Kardeşinden şikayetçi olduğunu söyleyen Mevlüt B. ise olay sırasında ahırda çalıştığını ifade ederek, "Pencerenin arasından gaz gibi bir şey geldi. Kapıyı da üzerime kilitledi. Ahırda yangın çıkınca ben kapıyı tekmeleyip dışarı çıktım. Elim, yüzüm yanıyordu. Bağıra bağıra söndürmek için çeşmeye koştum, 'yanıyorum' diye. Komşular sesi duyunca yanıma geldi, 'ne oldu' diye sordu. Ben de 'kardeşim beni de evi de yaktı' dedim. Komşumuz Mustafa üzerimdeki ateşi söndürdü. Sonra ambulans geldi, beni hastaneye götürdüler. Ahırdan çıkınca kardeşim benim üzerime benzin döküp yaktı, alev aldım" şeklinde konuştu.

"Üzerime benzin döküp çakmakla beni yaktı"

Aralarındaki miras anlaşmazlığının 2011 yılından beri devam ettiğini söyleyen Mevlüt B., "Kardeşimin nasıl yaralandığını bilmiyorum, ben o sırada kendi canımı kurtarma telaşı içerisindeydim" diye konuştu.

Tutuklu sanık Mecit B.'nin eşi Şengül B. de, "Mevlüt benim kayın biraderim oluyor. Yangın olduğu gün İstanbul'daydım. Mecit köyde tekti. Biz ev yaptık iki tane, miras meselesi oldu, kardeşiyle aralarında sorunlar vardı. Mevlüt sürekli bizleri tehdit ediyordu, 7-8 sene önce de bir olay yaşandı. Kaynım Mevlüt, eşim Mecit'i bıçaklamıştı. Ondan sonra yangına kadar aramızda bir olay olmamıştı" dedi.

Sanık Mecit B.'nin avukatı da, "Mecit, 65 yaşına kadar bir suça karışmamış kişidir. Köyde sessiz sakin biri olarak bilinmektedir. 2011 yılından itibaren Mevlüt, kardeşine kin beslemeye başlamıştır. 2017 yılında kardeşini bıçaklamaktan hapis yatmasından ötürü Mevlüt, kardeşi Mecit'e kin beslemiştir. Bu yüzden Mevlüt, yangın olayı yaşanınca hastaneden video çekerek haber kanallarına göndermiştir. 3 ay boyunca Cide İlçe Jandarma Komutanlığına giderek ifade vermemiştir. 65 yaşına kadar hiç suç işlemediği bellidir. Bu sebeple sanığın tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz. Tüm köylüler Mevlüt ve eşinin hareketlerinden dolayı sıkıntı yaşamışlardır. Bu yüzden onlardan korkuyorlar. Mevlüt gerçekleri söylemiyor, suçu müvekkilimin üzerine atıyor. Müvekkilim 7 aydır tutukludur, tutuklu kaldığı süre de göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

"İki kardeş arasında 10 yıldır miras nedeniyle anlaşmazlık var"

Tanık olarak dinlenen F.K. de, "Olay günü bir bağırma sesi duydum ve dışarıya çıktığımda Mevlüt'ün bağırdığını, üzerindeki kıyafetlerin yanmış olduğunu gördüm. 'Yardım edin, yanıyorum, su tutun bana' diyerek bağırıyordu. Ben de dışarıya çıkıp Mevlüt'e yardım ettim. Sonra okuma yazma bilmediğim için kızımı aradım, olayı anlattım ve ambulans, itfaiye çağırmasını söyledim. Köyümüz uzak olduğu için bir süre geçtikten sonra ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Ben olay yerinde Mecit'i hiç görmedim. Evden çıktığımda da ev zaten yanıyordu. Yangının nasıl başladığını da görmedim" şeklinde konuştu.

Öte yandan, 2017 yılında miras kavgası sebebiyle çıkan kavgada kardeşi Mecit B.'yi 6 yerinden bıçaklayarak yaralayan Mevlüt B., 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

