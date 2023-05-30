Başlık parası anlaşmazlığı kardeş kavgasına dönüştü: Bir kişi öldü

ESENYURT'ta kardeşlerini evlendirmek istedikleri kızın ailesi başlık parası isteyince, parayı aralarında toplamaya çalışırken anlaşmazlık yaşayan Selami Şirip (38) ile kardeşi Hasan Şirip (29) arasında kavga çıktı. Hasan Şirip, ağabeyi Selami Şirip'i silahla vurarak öldürdü. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken Hasan Şirip, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, 27 Mayıs Cumartesi saat 23.00 sıralarında Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. Selami Şirip taksici kardeşi Hasan Şirip'le birlikte en küçük kardeşlerini evlendirmek için memleketleri Ağrı'dan bir aile ile görüşerek kızlarını istedi. Kızın ailesi, Selami Şirip'ten başlık parası istedi. Bunun üzerine Selami Şirip, kardeşi Hasan Şirip'i telefonla arayarak kızın ailesinin başlık parası istediğini ve para toplamaları gerektiğini söyledi. Hasan Şirip, 'Param yok' diye cevap verince de Selami Şirip, 'Madem paranız yoktu neden beni aracı ettiniz' diyerek kardeşiyle tartıştı. Bunun üzerine iki kardeş arasında tartışma çıktı.Tartışma sırasında Selami Şirip, kardeşine telefondan konum atarak konuşmaya çağırdı. Hasan Şirip, ağabeyinin attığı konuma gitti. Burada taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Selami Şirip, iddiaya göre kardeşine bıçakla saldırdı. Bunun üzerine Hasan Şirip ise yanında getirdiği tabancayla ağabeyine 10 el ateş etti. Kurşunlardan biri Selami Şirip'in başına isabet etti. Ağır yaralanan Selami Şirip kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayeti işleyen Hasan Şirip ise, polis ekipleri tarafından koşarak kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan cinayet anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına ve bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Hasan Şirip'in ağabeyi Selami Şirip'e ateş ettiği, Selami Şirip'in ise yere yığıldığı anlar yer aldı.

- İstanbul