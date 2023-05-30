Başlık parası anlaşmazlığı kardeş kavgasına dönüştü: Bir kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Başlık parası anlaşmazlığı kardeş kavgasına dönüştü: Bir kişi öldü

Başlık parası anlaşmazlığı kardeş kavgasına dönüştü: Bir kişi öldü

30.05.2023 09:18

Esenyurt'ta kardeşlerini evlendirmek istedikleri kızın ailesi başlık parası isteyince, parayı aralarında toplamaya çalışırken anlaşmazlık yaşayan Selami Şirip (38) ile kardeşi Hasan Şirip (29) arasında kavga çıktı. Hasan Şirip, ağabeyi Selami Şirip'i silahla vurarak öldürdü.

ESENYURT'ta kardeşlerini evlendirmek istedikleri kızın ailesi başlık parası isteyince, parayı aralarında toplamaya çalışırken anlaşmazlık yaşayan Selami Şirip (38) ile kardeşi Hasan Şirip (29) arasında kavga çıktı. Hasan Şirip, ağabeyi Selami Şirip'i silahla vurarak öldürdü. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken Hasan Şirip, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, 27 Mayıs Cumartesi saat 23.00 sıralarında Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. Selami Şirip taksici kardeşi Hasan Şirip'le birlikte en küçük kardeşlerini evlendirmek için memleketleri Ağrı'dan bir aile ile görüşerek kızlarını istedi. Kızın ailesi, Selami Şirip'ten başlık parası istedi. Bunun üzerine Selami Şirip, kardeşi Hasan Şirip'i telefonla arayarak kızın ailesinin başlık parası istediğini ve para toplamaları gerektiğini söyledi. Hasan Şirip, 'Param yok' diye cevap verince de Selami Şirip, 'Madem paranız yoktu neden beni aracı ettiniz' diyerek kardeşiyle tartıştı. Bunun üzerine iki kardeş arasında tartışma çıktı.Tartışma sırasında Selami Şirip, kardeşine telefondan konum atarak konuşmaya çağırdı. Hasan Şirip, ağabeyinin attığı konuma gitti. Burada taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Selami Şirip, iddiaya göre kardeşine bıçakla saldırdı. Bunun üzerine Hasan Şirip ise yanında getirdiği tabancayla ağabeyine 10 el ateş etti. Kurşunlardan biri Selami Şirip'in başına isabet etti. Ağır yaralanan Selami Şirip kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayeti işleyen Hasan Şirip ise, polis ekipleri tarafından koşarak kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan cinayet anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına ve bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Hasan Şirip'in ağabeyi Selami Şirip'e ateş ettiği, Selami Şirip'in ise yere yığıldığı anlar yer aldı.

- İstanbul

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

kavga, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başlık parası anlaşmazlığı kardeş kavgasına dönüştü: Bir kişi öldü - Son Dakika


Son Dakika
10:12 Seçim sonrası piyasalarda dikkat çeken hareketlilik! Dolar güne yükselişle başladı
09:52 Seçim sonrası İYİ Parti'de fatura Meral Akşener'e kesildi! "Kurultay'da karşısına aday çıkaracaklar" iddiası
09:27 İstiklal Caddesi'nde bayıltan dayak! Yere düşürüp defalarca tekmelediler
09:19 Ünlü şef Mehmet Özer'in babası hayatını kaybetti
08:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'a ne dedi? İşte o fotoğrafın hikayesi
08:31 Twitter'a video oynatma hızı özelliği eklendi
08:28 Gözler Erdoğan'ın açıklayacağı yeni Kabine'de! Hakan Fidan, Dışişleri veya İçişleri Bakanlığı'na gelebilir
08:16 Cannes'dan ödülle dönen Merve Dizdar, rol aldığı Alice Müzikali'nde dakikalarca alkışlandı
08:15 Seçim sonrası ilk KKTC ya da Azerbaycan'a gitmesi bekleniyordu! Erdoğan ters köşe yapacak
07:48 Seçim yenilgisi CHP'de kurultay tartışmalarının fitilini ateşledi! Genel Başkanlık koltuğu için İmamoğlu'nun adı öne çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2023 10:31:37. #1.11#
SON DAKİKA: Başlık parası anlaşmazlığı kardeş kavgasına dönüştü: Bir kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement