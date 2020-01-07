Karın tadını yine çocuklar çıkardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karın tadını yine çocuklar çıkardı - Son Dakika

Karın tadını yine çocuklar çıkardı

6 saat önce

Eskişehir'de, iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı yine çocuklara yaradı.

Karın tadını yine çocuklar çıkardı, System.String[]

Eskişehir'de, iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı yine çocuklara yaradı. Parklara akın eden minikler, karın keyfini kartopu savaşı ve kardan adam yaparak çıkardı.


Eskişehir'de, 2020 yılının ilk kar yağışında kent beyaz örtüye kaplandı. Dün gece itibariyle etkisini arttırarak devam eden kar yağışıyla birlikte Eskişehir'de, ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle tatil edilmişti. Minikler, tatil haberini aldıktan sonra adeta parklara akın etti. Burada karın ve tatilin keyfini doyasıya çıkaran çocuklar, kartopu savaşı ve kardan adam yaptı. Soğuk havaya aldırış gönüllerince eğlenen çocuklar oyunlar oynayarak ısındı.


"Parkta çocuklar vardı onlarla kartopu savaşı yaptım"


9 yaşındaki Cem Çağlar Kaymak, kar içinde güzel vakit geçirdiğinden bahsederek, "Günüm güzel geçiyor. Parkta çocuklar vardı onlarla kartopu savaşı yaptım. Sonra bu kardan adamı yapmaya çalıştık. Bu sabah Bursa'dan döndük. Döndüğümüz için babam beni okula yollamadı. Sonra belediye başkanı uyandı bugün okullar tatil dedi" şeklinde konuştu.


" İran'da da kar yağışı oluyor ama Türkiye'de daha çok bence"


Eğlenmek için çocuklarla parka geldiğini söyleyen Sajat Jangjun, "Okullar tatil olduğu için biz eğlenmek, vakit geçirmek istedik. Belki bu karı bir daha göremeyeceğiz. Dolayısıyla hep birlikte burada toplandık. Çocuklara sormalısınız ama benim için çok eğlenceli geçti. İran'da da kar yağışı oluyor ama Türkiye'de daha çok bence" ifadelerini kullandı.


"Oyun oynadık soğuğu hissetmedik"


11 yaşındaki Parsa Farahanı ise, soğuğu hissetmediklerini belirterek, "Bugün çok güzel geçti. Okullar tatil olduğu için karla oynamaya geldik. Karla oynadık, kardan adam yaptık. Çok eğlendik. Oyun oynadık soğuğu hissetmedik" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kasım Süleymani'nin cenazesi, izdiham nedeniyle toprağa verilemedi
İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü: İntikamın zamanını da mekanını da biz belirleriz ABD'ye tehditler savuran İran'ın elini kolunu bağlayan harita İran ve Amerika karşı karşıya gelirse kim kazanır? İşte ülkelerin askeri güçleri

Son Dakika Haberleri
18:18 Avustralya'da 10 bin yabani deve vurularak itlaf edilecek - Son Dakika
18:17 Sabiha Gökçen uçuşlara halen kapalı, THY İstanbul Havalimanı'ndan  20 ek sefer planladı - Son Dakika
18:17 Spor ittifak holding konyaspor - altınordu: 2-1 - Son Dakika
18:17 Sabiha gökçen'de yolcular uçuşların açılmasını bekliyor - Son Dakika
18:12 İzmir Demokrasi Üniversitesi şehit Fethi Sekin ve Musa Can'ı unutmadı - Son Dakika
15:57 Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik - Son Dakika
15:24 İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 18:19:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karın tadını yine çocuklar çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]