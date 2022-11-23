Önce karısının boğazını kesip öldürdü, sonra bileklerini kesip intihara kalkıştı - Son Dakika
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Önce karısının boğazını kesip öldürdü, sonra bileklerini kesip intihara kalkıştı

23.11.2022 03:39

Önce karısının boğazını kesip öldürdü, sonra bileklerini kesip intihara kalkıştı Denizli'de ülkeye turist olarak geldikten sonra yerleşen Özbekistan uyruklu çiftin tartışması kanlı bitti.

Önce karısının boğazını kesip öldürdü, sonra bileklerini kesip intihara kalkıştı

DENİZLİ - Denizli'de ülkeye turist olarak geldikten sonra yerleşen Özbekistan uyruklu çiftin tartışması kanlı bitti. Cinnet getiren koca, tartıştığı eşinin boğazını kesip öldürdükten sonra bileklerini keserek canına son vermeye çalıştı.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Akçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ülkeye yaklaşık 4 ay önce turist olarak geldikten sonra yerleşen Özbekistan uyruklu Gulzoda Kaolova ve S.K. çifti bir apartmanın en üst katında yaşamaya başladı. Gece saatlerinde tartışmaya başlayan çiftten koca S.K., eline aldığı bıçakla kendisini durdurmaya uğraşan eşinin boğazını kesti. Bağrış sesleri üzerine cani koca bileklerini keserek yaşamına son vermeye çalıştı.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. İçeri giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı. Sağlık görevlileri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, bilinci kapalı olan koca ise ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri binada detaylı çalışma gerçekleştirerek inceleme yaptı. Yapılan çalışmaların ardından cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Cani kocanın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Ekipler tanık olarak 2 kişiyi ifadesini almak üzere gözaltına alarak karakola götürdü.

Öte yandan S.K.'nin uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Özbekistan, Denizli, turist, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Önce karısının boğazını kesip öldürdü, sonra bileklerini kesip intihara kalkıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Önce karısının boğazını kesip öldürdü, sonra bileklerini kesip intihara kalkıştı - Son Dakika
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