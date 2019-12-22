Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen kariyer günleri gençlere ışık tutuyor.



İşkur Bandırma Hizmet Müdürlüğü ve BANÜ KAGEM ortaklığında hazırlanan festivale Balıkesir SMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Karaduman, İşkur Bandırma Hizmet Merkezi Müdürü Emrullah Narin ve çeşitli sektörlerden konuşmacılar katıldı. İşkur Bandırma Hizmet Müdürü Emrullah Narin, üniversiteli gençlere İşkur'un ülke genelinde ve bölgede yapmış olduğu faaliyetlerden, iş hayatına atılmak isteyen gençlere desteklerden ve işverenlere sunduğu fırsatlardan bahsetti.



Etkinliğe katılan öğrenciler farklı sektörlerde alanında uzmanlaşmış ve başarılı faaliyetler yürüten konuşmacılara kariyerleri ile ilgili sorular sordu. Konuşmacılar kendi kariyerleri ve iş hayatında karşılaştıkları sorunlara getirdikleri çözümler ve elde ettikleri başarılar ile ilgili deneyimlerini aktardı.



Üniversiteli gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik sonunda konuşmacılara teşekkür belgeleri ve plaketler takdim edilerek birlikte hatıra fotoğrafları çekildi. - BALIKESİR