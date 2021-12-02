Karla kaplanan Çıldır Gölü çevresinde doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Kar yağışıyla tamamen beyaz örtüyle kaplanan Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Çıldır Gölü çevresine, yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Ardahan Şube Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince, kar kalınlığının 23 santimetreye ulaştığı Çıldır Gölü çevresindeki hayvanlara yem bırakmak amacıyla çalışma yapıldı.

Bu kapsamda temin edilen yemler, göl çevresindeki Gölbelen ve Gölebakan köyleri arasındaki sazlığa getirildi.

Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram ve DKMP Ardahan Şube Müdürü Özgür Arslan, beraberindeki doğa koruma görevlileriyle yırtıcı hayvanlar ve kuşlar için doğaya yem bıraktı.

Bayram, burada gazetecilere, yağan karla Çıldır ilçesi ve Çıldır Gölü çevresinin tamamen beyaza büründüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Çıldır ilçemiz ve Çıldır Gölü'müzün beyaza bürünmesi beraberinde yaban hayatı için yiyecek sıkıntısını da getirdi. Bu sıkıntıların oluşmaması için özellikle Çıldır Gölü ve çevresinde bazı noktalara yem bıraktık. Yaban hayatı ve doğanın korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

Kaymakam Bayram, kendilerine destek olan DKMP yetkililerine teşekkür ederek, kış boyunca yaban hayatı için doğaya yem bırakılacağını sözlerine ekledi.