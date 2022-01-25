Karla kaplanan Spil'de yaban hayatı unutulmadı - Son Dakika

- Karla kaplanan Spil'de yaban hayatı unutulmadı

Eksi 10 derecede yaşam savaşı veren yaban hayvanları için ekipler seferber oldu

MANİSA - Manisa'da 1517 metre rakıma sahip Spil Dağı Milli Parkı, yoğun kar yağışı nedeniyle kar örtüsüyle kaplanırken, kar nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken yılkı atları ve diğer yaban hayatına yönelik Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından eksi 10 derecede yemleme çalışması yapıldı.

Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkı, geçtiğimiz hafta yağan kar nedeniyle yeniden beyaz örtüyle kaplandı. 1517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkında kar nedeniyle yaban hayatı yem bulmakta güçlük çekmeye başladı.

Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, kurt, tilki, tavşan, domuz, sansar gibi yaban hayvanlarının çok sık bulunduğu milli parkta çeşitli bölgelere yem bıraktı. Genellikle kuş yemi, yonca, sebze artığı ve ekmekle yapılan yemleme çalışmasından faydalanan ilk hayvanlar ise yılkı atları oldu.

Yapılan yemleme çalışmasının kar yağdığı dönemlerde daha sık yapıldığını kaydeden Spil Dağı Milli Parkı Atalanı Şefi Özcan Öz, yaban hayatına yönelik yemleme çalışmasında, yaban hayvanları ve misafir olan yılkı atları için yaklaşık 400 kilogram yonca ile 100 kilogram saman, 150 ekmek bırakarak yemleme yapıldığını söyledi.

Öte yandan kuşlar için de ekipler tarafından çeşitli noktalara 30 kilogram kuş yemi serpildiğini ifade eden Öz, yemleme çalışmalarının havanın karlı olduğu dönemlerde aksatılmadan devam edeceğini sözlerine ekledi.