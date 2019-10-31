Karlıova Devlet Hastanesinde TDL odası kuruldu

Bingöl'de Karlıova Devlet Hastanesinde esnafın da desteğiyle Travay-Doğum -Lohusa (TDL) odası kuruldu.



Hastane yönetimince TDL odası kurulması için başlatılan çalışmalara ilçedeki esnaf da mobilya desteği ile katkı sundu.

Karlıova Devlet Hastanesi Başhekimi Şakir Mehmet, yaptığı açıklamada, hastanenin kadın doğum servisinde TDL odası kurduklarını belirtti.

Odanın kurulmasında İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Emin Gündoğdu ve Bingöl Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Dr. Ferhat Korkutata'nın da büyük destekleri olduğunu dile getiren Mehmet, ilçedeki esnafın da konuya duyarlı davranarak örnek bir çalışmayla odanın mobilyalarını tamamladığını aktardı.

"TDL odasını kurarak hastanemizde VİP doğum hizmeti vereceğiz." diyen Mehmet, şunları kaydetti:

"Odamızın özelliği doğum öncesinde annenin ayrı bir müdahale odasına gitmeden kendi yatağında doğumunu gerçekleştiriyor olmasıdır. İlçemizdeki anne adaylarının ev konforunda rahat bir şekilde güvenli doğum yapmasını sağlayarak anne ile bebeğin ilk temasının yanı sıra annenin doğum yarasının hızla iyileşmesinde de odamızın önemi ön plana çıkacaktır. Doğum sonrasında annenin bebeğini emzirmesinden bakımını yapmasına kadar taburcu edilinceye kadar ki sürede aynı odada kalmasını sağlayacağız. Odamızdaki hasta yatağı doğum esnasında doğum masasına dönüştürülüyor. Hastamız başka bir müdahale odasına gerek duymamakta. İlçemizde bu hizmeti verebilmenin gururunu yaşıyoruz. Hayırlı olsun."