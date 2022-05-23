Karlıova, toz taşınımıyla birlikte adeta kayboldu - Son Dakika
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Karlıova, toz taşınımıyla birlikte adeta kayboldu

23.05.2022 14:08

Karlıova, toz taşınımıyla birlikte adeta kaybolduBİNGÖL Bingöl'ün Karlıova ilçesi etkili olan toz taşınımıyla birlikte adeta kayboldu.

Karlıova, toz taşınımıyla birlikte adeta kayboldu

BİNGÖL Bingöl'ün Karlıova ilçesi etkili olan toz taşınımıyla birlikte adeta kayboldu.

Bölge genelinde olduğu gibi Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de Suriye üzerinden gelen toz taşınımı teslim oldu. İlçenin üzerini tamamen toz ile kaplanırken, ilçedeki araçların üzerinde toz birikintileri oluştu. Daha önce kar fırtınasıyla mücadele ettiklerini dile getiren vatandaşlardan Metin Bingöl, "Daha önce sürekli kar fırtınası ile uyanıyorduk bugün de aşırı derecede toz fırtınası var. Camları açamıyoruz, nefes alırken bile toprağı soluyoruz" dedi. Yetkililer, toz taşınımına karşı vatandaşların tedbirleri olması gerektiğini bildirdi.

Karlıova, toz taşınımıyla birlikte adeta kayboldu
Karlıova, toz taşınımıyla birlikte adeta kayboldu
Karlıova, toz taşınımıyla birlikte adeta kayboldu
Karlıova, toz taşınımıyla birlikte adeta kayboldu

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Bingöl'de toz taşınımı etkili oluyor Bingöl'de toz taşınımı etkili oluyor
Kaynak: İHA

Karlıova, Suriye, Bingöl, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karlıova, toz taşınımıyla birlikte adeta kayboldu - Son Dakika


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