Kars'a uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir aracın içinde yapılan aramada 10 gram metamfetamin maddesi yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığına ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.
Ekipler, Iğdır'dan gelen ve uyuşturucu taşıdığı tespit edilen aracı, ilçe girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 10 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Araç sürücüsü M.Y. ile araçtaki Ü.D gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
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