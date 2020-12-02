Kars'a uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Ekipler, Iğdır 'dan gelen ve uyuşturucu taşıdığı tespit edilen aracı, ilçe girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 10 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde bir aracın içinde yapılan aramada 10 gram metamfetamin maddesi yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı.

İmamoğlu suikast hazırlığı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu: Benim gündemimde pandemi var, bu iddialar yeni değil