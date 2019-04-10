Son Dakika Haberleri: Kars Beyaza Büründü

Kars Beyaza Büründü

37 dakika önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye düştüğü ilçede bir anda etkili olan kar, her tarafı beyaza bürüdü. İlçede ağaçlar ve arabalar karla kaplandı.

Yollarda yürüyen vatandaşlar, kar yağışı altında güçlükle ilerleyebildi.

Vatandaşlardan Türkü Doğa Demirci, Sarıkamış'a her zaman karın yakıştığını belirterek, "Bugün 10 Nisan, Sarıkamış'a akşam saatlerinde kar yağdı. Ben karı seviyorum, yağdığı için mutluyum, hiç bitmesin." dedi.

Kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:21 Kaynak: AA
Sarıkamış, Kar, Kars, Güncel
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