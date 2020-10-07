Kars merkezli terör soruşturmasında yakalanan 10 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Kars'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında HDP'li belediye ile il genel meclisi üyelerinin de bulunduğu 15 kişiden 10'u adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Kars'ın yanı sıra Ankara ve Ağrı'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP Kars Belediyesi Meclis Üyesi Ö.A, HDP İl Genel Meclisi Üyesi S.B, Kağızman HDP İl Genel Meclisi Üyesi H.K, eski Digor Belediye Başkan Yardımcısı Ş.E, terör örgütü KCK'nın Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki sözde kadın yapılanması sorumlusu M.T, iş adamları B.A, R.B, B.A. HDP üyesi M.Y. ve H.A, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Kars Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

Kars Belediye Başkan Yardımcıları Şevin Alaca, Muazzez Çağrıtekinci ve HDP İl Başkanı Cengiz Anlı'nın yanı sıra HDP belediye meclis üyeleri K.N. ve F.K'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen terör soruşturması kapsamında Alaca, Çağrıtekinci ve Anlı'nın yanı sıra HDP Belediye Meclisi üyeleri, HDP İl Genel Meclisi üyelerinin de aralarında bulunduğu 21 şüpheli, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alınmıştı.

Tutuklanmaları talebiyle 5 Ekim'de mahkemeye sevk edilen 6 zanlıdan eski HDP Digor İlçe Başkanı Z.B, HDP üyeleri H.A. ve İ.A. tutuklanmış, gazeteci S.M, parti üyesi S.A. ve iş adamı A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.