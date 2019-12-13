Kars'ta 112 Acil Servis personeli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars'ta 112 Acil Servis personeli, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Kars'ta 112 Acil Servis personeli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Kars İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu ile 112 Acil Servis personeli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kars'ta 112 Acil Servis personeli, AA'nın

Kars İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu ile 112 Acil Servis personeli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Lazoğlu ile acil servis personeli, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Sağlık görevlileri ve Lazoğlu, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın " Gazze'de enkazlar arasında iftar", yaşamda Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler", sporda da yine Coşkun'un " Şahika Ercümen'den dünya rekoru" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Lazoğlu, "Fotoğrafların hepsini inceledik, hepsi birbirinden güzel ama birer fotoğraf seçtik. Fotoğraflarda yaşamdan anlar yer alıyor. Üç kategoride seçtiğimiz fotoğraflar güzel, inşallah hepsi birinci olur." dedi.

Acil Servis, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda 5 parti ABD Senatosu Ermeni kararını kınadı ve reddetti
AK Parti'de 2 başkan istifa ettiğini duyurdu! Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri ile gündeme gelen bakımevi hakkında soruşturma başlatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmam Hatip Lisesi öğrencilerine mesaj

Son Dakika Haberleri
20:37 Ilgın hayvan pazarında "şap" karantinası - Son Dakika
20:33 Hollanda'da çiftçilerden hükümetin tarım politikasına protesto - Son Dakika
20:30 Husumetlisini küçük çocuğun gözü önünde kurşuna dizdi - Son Dakika
20:27 Başkan Çaylı Bartın Belediye Başkanı Akın'ı ziyaret etti - Son Dakika
20:27 Iğdır AK Parti'nin yeni il başkanı belli oldu - Son Dakika
20:04 Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda 5 parti ABD Senatosu Ermeni kararını kınadı ve reddetti - Son Dakika
19:07 AK Parti'de 2 başkan istifa ettiğini duyurdu! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 20:45:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars'ta 112 Acil Servis personeli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]