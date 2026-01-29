Kars'ta 2 gündür kayıp olan Savaş Güzel asansör boşluğunda ölü bulundu - Son Dakika
Kars'ta 2 gündür kayıp olan Savaş Güzel asansör boşluğunda ölü bulundu

29.01.2026 19:39
Kars'ta ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 26 yaşındaki Savaş Güzel'in imza atmak için gittiği Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Kars'ta Savaş Güzel'in, denetimli serbestlik imza işlemi için gittiği müdürlüğün asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Ailesi iki gündür kendisinden haber alamıyordu.

DEVLET DAİRESİNİN ASANSÖR BOŞLUĞUNDA CESET BULUNDU

Kars'ta yaşayan Güzel ailesi, Savaş Güzel'in 2 günden beri kayıp olduğu ihbarında bulundu. Emniyet güçleri, Savaş Güzel'i bulmak için çalışma yaparken bugün saat 16.00 sıralarında merkez Mahallesi Davut Aksu Caddesi üzerindeki Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasının asansör başlığında ceset bulunduğu bilgisi geldi.

Görevlinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün bulunduğu binaya sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla ölen kişi çıkarıldı.

2 GÜNDÜR KAYIPMIŞ

Nöbetçi savcının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından asansör boşluğunda ölü bulunan kişinin Savaş Güzel olduğu belirlendi. Savaş Güzel'in cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alarak olay yerine gelen Güzel'in yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Yaralama suçundan denetimli serbestlik kararı bulunan Savaş Güzel'in, rutin imza işlemi için geldiği ve 5'inci katta asansöre binmek istediği sırada kapının açılmasıyla boşluğa düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

