Kars'ta balıkların ölüm göçü başladı - Son Dakika
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Kars'ta balıkların ölüm göçü başladı

28.05.2022 09:09
Kars'ta balıkların ölüm göçü başladı

Kars'ta balıkların ölüm göçü başladıKARS Kars'ta tatlı su kefalleri, yumurtalarını bırakmak için ölüm göçüne başladı.

Kars'ta balıkların ölüm göçü başladı

KARS Kars'ta tatlı su kefalleri, yumurtalarını bırakmak için ölüm göçüne başladı. Tatlı su kefalleri yumurtalarını durdun sulara bırakmak için akıntıya karşı mücadele ediyor.

Her yıl Mayıs ayında Kars'a 10 kilometre uzaklıkta bulunan HES Barajı önüne gelen binlerce balık, akıntıya karşı kilometrelerce yol alarak yumurtalarını bırakacak güvenli yerlere çıkmaya çalışıyor. Önüne çıkan engelleri atlayarak geçmeye çalışan balıklar kameralara yansıdı.

"Balıklar sürekli atlıyor, sabahtan beri onları izliyoruz"

İstanbul'dan geldiğini ifade eden Sadrettin Akkay, "Burada gezerken balıklarının göçünü gördün, yumurtalarını bırakıyorlar. Çok dikkatimi çekti. Sürekli izliyoruz, ne kadar güzel bir manzara böyle bir manzarayı izlemek her insana nasip olmaz. Seneye tekrar gelmeyi düşünüyorum. Böyle güzelliği gördüm. Balıklar sürekli atlıyor, sabahtan beri onu izliyoruz" dedi.

Kars Çayı'nda yaşayan tatlı su kefallerinin her yıl Mayıs ayında üreme dönemi nedeniyle akarsularda göç etmek için verdiği mücadele ilginç görüntülere sahne oluyor.

"Kilometrelerce yol baraj önünde son buluyor"

Kars Çayı boyunca akıntılarla mücadele eden ve onlarca balığın martılara ve çeşitli etkenlere maruz kalarak öldüğü göç, baraj tribünleri önünde son buluyor. Baraj tribünleri önüne kadar gelen balıklar, buradan yukarı çıkamıyor. Baraj tribünleri önünde sıkışıp kalan balıklar, yumurtalarını bu bölgede bırakıyor.

Öte yandan yumurtalarını sağlıklı ve güvenli yerlere bırakmak için verilen mücadele sonrasında balıklardan yüzlercesi ya martılara yem oluyor, ya da balıkçılar tarafından avlanıyor. Tatlı su kefalleri, daha kolay üreme dönemi geçirebilmeleri için şelaleler ve derelere sürüler halinde akın ederken, önlerine çıkan doğal ve yapay engelleri ise atlayarak geçmeye çalışıyor. Balıkların ölümüne göçü ilginç görüntüler ortaya çıkarıyor.

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Kaynak: İHA

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