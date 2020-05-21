Kars'ta çocuklar parka değil, fidan dikmeye koştu - Son Dakika

Kars'ta çocuklar parka değil, fidan dikmeye koştu

KARS'ta dün sokağa çıkma izni verilen 0-14 yaş arası çocuklar, hatıra ormanında fidan dikti.

KARS'ta dün sokağa çıkma izni verilen 0-14 yaş arası çocuklar, hatıra ormanında fidan dikti. Çocuklar toprakla buluşturdukları fidanları, can suyu vererek sahiplendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. Yıl dönümü nedeniyle, Türk Ocakları Genel Merkezi öncülüğünde Orman Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla ülke genelinde 'Hatıra Ormanı' oluşturulması planlandı. Bu kapsamda, Türk Ocakları Kars Şubesi de oluşturulan 'Prof. Dr. Fahrettin Kırzıoğlu Hatıra Ormanı'na ilk fidanları dikti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında dün ikinci kez sokağa çıkma izni verilen çocuklar da fidan dikme törenine katıldı. Bayrampaşa Mahallesindeki Açık Cezaevi karşısında kurulan ormanlık alana giden çocuklara, orman mühendisi Hacer Akdeniz , fidan dikiminin nasıl olacağı ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Çocuklar daha sonra toprakla buluşturdukları fidanlara can suyu verdi. Türk Ocakları Kars Şubesi Başkanı Doç. Dr. Mitat Durmuş, doğaya saygının en önemli göstergesi olan ağaç dikiminin dini ve kültürel önemine dikkat çekti. Durmuş, "1920-2020 TBMM'nin açılışının 100'üncü yılı anısına 1071 ağaçla, Türk Ocakları Kars Şubesi Hatıra Ormanı ağaç dikim törenini gerçekleştirdik. Fidanlar ağaca, ağaçlar ormana, ülkemiz ülkümüze kavuşsun inşallah" dedi. Türk Ocakları Kars Şubesi Başkanı Doç. Dr. Mitat Durmuş, doğaya saygının en önemli göstergesi olan ağaç dikiminin dini ve kültürel önemine dikkat çekti. Durmuş, "1920-2020 TBMM'nin açılışının 100'üncü yılı anısına 1071 ağaçla, Türk Ocakları Kars Şubesi Hatıra Ormanı ağaç dikim törenini gerçekleştirdik. Fidanlar ağaca, ağaçlar ormana, ülkemiz ülkümüze kavuşsun inşallah" dedi. Sarıçam, Huş, Dişbudak, Söğüt, Akasya, Leylak, Karaağaç, Ladin, Ahlat'tan oluşan ve toplamda 1071 fidanın dikilmesi planlanan hatıra ormanında, ilk etapta 100 fidan toprakla buluşturuldu.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti

Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi

Yeşilçam'ın Sultan'ı 15 yaşındaki haliyle hayran bıraktı

Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı

Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı

Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı

46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı

Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı

Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor?

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi

Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi

Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak

Güzel oyuncu, parasızlıktan kıyafetlerini satmaya başladı

Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali

Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi