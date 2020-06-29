Kars'ta Dijital Dönüşümde ilk imza - Son Dakika

Kars'ta Dijital Dönüşümde ilk imza

Kars Ticaret ve Sanayi Odası ile Ajans Orkestra arasında 'Dijital Dönüşüm Projesi' imza altına alındı.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası ile Ajans Orkestra arasında 'Dijital Dönüşüm Projesi' imza altına alındı. Proje kapsamında KATSO üyelerine özel yüzde 40 indirim uygulanacak.

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Kars'ta Covid-19 pandemi sürecinde ürettikleri ürünlere pazar sıkıntısı yaşayan firmalar, artık E - Ticaretle (Online Satış) Dijital Platformda geniş kitlelere ulaşacak.


Ulusal anlamda reklam ve dijital teknoloji alanında hizmet veren öncü kuruluşlardan Ajans Orkestra, KATSO üyelerine yönelik hazırladığı proje ile şehrin firmalarını E- Ticaret ile buluşturacak. Proje kapsamında Kars'ta üretilen ürünler, ajans tarafından hazırlanacak E-Ticaret siteleri üzerinden, tüm ülke pazarına dağılmış olacak.


KATSO protokol imzalandı


Hazırlanan 'Dijital Dönüşüm Projesi' protokolü; Kars Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu ile Ajans Yöneticileri Mehmet Salih Çolak ve Burak Yıldız arasında imzaladı.


Dünyaya ayak uydurmalıyız


Pandemi Süreci ile birlikte dünya ekonomisinin farklı bir yöne kaydığını belirten KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, dijitalleşmenin kaçınılmaz bir süreç olduğunu söyledi. Alibeyoğlu, "Dünya hemen her sektörde dijitalleşmeye doğru gidiyor. Sanayicimiz ve üretimiz, E-Ticareti kullanarak bu sürece ayak uydurmak zorunda. Üyelerimize yönelik attığımız bu imza ile Kars'ın ürünleri dijital platformda ülke çapında alıcı bulacak. Hem üretim hem hizmet sektörleri için can alıcı bir satış platformu olan E-Ticaret, vatandaşlarımızın da tedarik edebilmesi yönünde büyük kolaylık sağlayacak" dedi.


Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu üyelere çağrıda bulunarak projeden faydalanmak isteyen üyelerin KATSO'ya bizzat başvuru yapmaları gerektiğini sözlerine ekledi. - KARS

Dönüşüm, Ajans, Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:26 Kaynak: İHA

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