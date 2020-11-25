Kars'ta kadına şiddete dikkat çekildi - Son Dakika

Kars'ta kadına şiddete dikkat çekildi

Kars'ta çeşitli etkinliklerle kadına şiddete dikkat çekildi.

Kars'ta çeşitli etkinliklerle kadına şiddete dikkat çekildi. Faikbey Caddesi üzerinde bulunan Kars Valiliği Parkı'nda Aile içi ve Kadına Şiddetle Mücadele' dikkat çekmek için Kars Valiliği, Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile kurumların açtıkları stantlarda kadına şiddete dikkat çekilirken, vatandaşlara el broşürü dağıtıldı. Görevliler kadınları bilgilendirdi. Kars Valisi Türker Öksüz, beraberindeki Vali Yardımcısı Mehmet Zahit Doğu, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Başsavcı Soner Aygün, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ile birlikte stantları gezdi, yetkilerden bilgi aldı. Etkinlikte. kadınlara kırmızı karanfil verilirken, kurulan panoya Öksüz ve beraberindekiler, ellerini turuncu boya ile kaplayarak el izlerini bıraktı. Öte yandan Kars Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce 'Kadına Şiddet'e dikkat çekilmek için açılan stanta Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı'nda görevli personellerde destek vererek vatandaşları bilgilendirdiler. - KARS

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