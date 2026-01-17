Kars\'ta Kağızman-Ağrı Yolu Yeniden Açıldı

Kars'ta olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşıma kapatılan Kağızman- Ağrı kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

Kars genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 gün önce ulaşıma kapatılan yolda, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yer yer 2 ila 3 metreyi bulan kar kalınlığına rağmen gece gündüz sürdürülen çalışmalar sonucunda Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma açıldı.

Ekiplerin, kar püskürtme (rotatif) aracıyla yol genişletme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. - AĞRI