Kars\'ta Kağızman-Ağrı Yolu Yeniden Açıldı

Kars'ta olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşıma kapatılan Kağızman- Ağrı kara yolu yeniden trafiğe açıldı.
Kars genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 gün önce ulaşıma kapatılan yolda, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Yer yer 2 ila 3 metreyi bulan kar kalınlığına rağmen gece gündüz sürdürülen çalışmalar sonucunda Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma açıldı.
Ekiplerin, kar püskürtme (rotatif) aracıyla yol genişletme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. - AĞRI
