Sağlık

Kars'ta Kapatılan Yolda Bebek Kurtarıldı

20.01.2026 12:01
Ateşi yükselen 1 yaşındaki Cihangir Efe, kar ve tipi nedeniyle hastaneye ulaşamadı, kurtarıldı.

KARS'ın Arpaçay ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde ateşi çıkan 1 yaşındaki Cihangir Efe Kaya, İl Özel İdaresi ile sağlık ekiplerinin yoğun çabasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Arpaçay ilçesine bağlı Melikköyü'nde yaşayan Kaya ailesinin çocukları Cihangir Efe'nin ateşi çıktı. Kar ve tipi nedeniyle yolların kapalı olması nedeniyle bebeği hastaneye götüremeyen ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yoğun kar ve fırtına nedeniyle köye ulaşamayınca devreye İl Özel İdaresi ekipleri girdi. Karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle yer yer geçit vermeyen yolu açarak sağlık ekiplerinin köye girmesini sağladı. Yoğun kar birikintileri nedeniyle ambulans eve kadar gidemeyince İl Özel İdaresi görevlisi, Cihangir Efe'yi kucaklayarak iş makinesiyle köy girişinde bekleyen ambulansa götürdü. Ambulans içerisinde ilk müdahalesi yapılan bebek, Arpaçay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Cihangir Efe Kaya'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber: Volkan KARABAĞ/KARS,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Cihangir, Sağlık, Bebek, Kars, Son Dakika

SON DAKİKA: Kars'ta Kapatılan Yolda Bebek Kurtarıldı
