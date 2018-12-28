Son Dakika Haberleri: Kars'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kars'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı

40 dakika önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kars'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı, System.String[]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Erkan Şahin'in kullandığı 36 SE 706 plakalı otomobil, Karakurt mevkisinde şarampole devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Sağlık görevlileri ve jandarma ekiplerince otomobilden çıkartılan sürücü Şahin ile Hülya Çelik ve 3 kişi, Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hülya Çelik, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise ilk müdahalenin ardından Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

Çelik'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:10 Kaynak: AA

Jandarma, Sarıkamış, Kars, Güncel
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