Kars'ta Saha Komiseri adaylık kursu açılacak

Kars'ta oynanacak olan Amatör ve Profesyonel müsabakalarda görevlendirilmek üzere 25 yaş ve üzeri en az lise mezunu 'Saha Komiseri' adaylık kursu düzenlenecek.



Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kars Şube Başkanı Murat Aydın, saha komiserleri olarak iyi bir aile olduklarını ve bu aileyi genişletmek ve Kars futboluna daha kaliteli bir hizmet sunmak adına çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.



Aydın, "Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kars Şubesi olarak Amatör ve Profesyonel müsabakalarda görevlendirilmek üzere 25 yaş ve üzeri en az lise mezunu çalışma arkadaşlarını ekibi katmak adına ön başvuruları almaya başladık. Yapılacak başvuruları, akabinde belirleyeceğimiz tarihte, yapacağımız eğitimleri başarı ile geçecek olan arkadaşlarımıza saha komiserliği belgeleri verilecek" dedi. - KARS