Kars'ta SMA hastası bebek için "Umut Festivali" düzenlendi - Son Dakika

Kars'ın Susuz ilçesinde Spinal Müsküler Atrofi Tip1 (SMA) hastası Berinay bebeğe yardım toplamak için "Umut Festivali" düzenlendi.

Kars Dernekler Federasyonu ve Karslı Özkesemenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği koordinesinde Aygır Gölü kıyısında düzenlenen etkinlikte çeşitli satış stantları açıldı.

Aşık atışmaları, halay gibi etkinliklerin düzenlendiği programda ünlü sanatçı Hakkı Bulut da konser verdi.

Etkinlikten kazanılan gelir Zehra ve Burak Özkesemen çiftinin 14 aylık bebekleri SMA hastası Berinay'ın tedavisinde kullanılacak.

Kars Dernekler Federasyonu Başkanı Alaattin Özsever, gazetecilere, hedeflerinin her yıl bir ilçede bunun gibi etkinlikler gerçekleştirerek halkın duyarlılığını artırmak olduğunu söyledi.

Özsever, "Bu etkinliği yapma amacımız hem birlik ve beraberlik ortamını kurmak hem de Berinay bebek için yardım toplamak. Böyle etkinliklerle insanları bu gibi hassas konularda bilinçlendiriyoruz ve konserlerle güzel vakit geçirmelerini sağlayıp SMA hastası bebeğin tedavisine katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Berinay'ın dedesi Rıfat Özkesemen ise "Böyle nice çocuklarımız var. Onların sesi olabilmek, yardımcı olmak adına böyle etkinlikler yapıyoruz. İnsanları da bilinçlendirmiş oluyoruz. Buradan herkese sesleniyorum, sadece benim torunumu değil bütün SMA'lı çocukları el birliğiyle kurtaralım. Bugün hem torunum hem de tüm çocuklar için elimden geldiğince uğraşmaya, çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.