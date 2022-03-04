Kars'ta tipi hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Kars'ta tipi hayatı olumsuz etkiliyor

04.03.2022 15:38

Kars'ta tipi hayatı olumsuz etkiliyorKARS Kars'ta tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Kars'ta tipi hayatı olumsuz etkiliyor

KARS Kars'ta tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Iğdır üzerinden gelip Gürcistan'a gitmekte olan tırlar tipiden dolayı petrollerde bekliyor. Olumsuz hava koşullarından dolayı bir ilçe de daha okullar tatil edildi.

Kars'ta tipi etkisini sürdürüyor. Kars-Iğdır, Kars- Ardahan, Kars-Ardahan- Çıldır karayolunda etkili olan tipiden dolayı İran'dan gelerek Gürcistan'a giden tırlar, sürücüleri tarafından yol kenarlarına veya petrol istasyonlarına park edildi. Buzlanan yollarda ise maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Kar yağışı ve tipiden dolayı Kars'ın Digor ilçesinde de okullara tatil edildi. Kars'ta Sarıkamış, Susuz ve Digor'da okullara ulumsuz hava şartlarından dolayı 1 gün ara verildi.

"Meteoroloji uyarmıştı"

Kars'ta yaşanan bahar havası kısa sürdü. Kentte önceki gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, Meteoroloji Erzurum 12. Bölge Müdürlüğü'nce de çığ, buzlanma ve don uyarısı yapılmıştı. Meteorolojiden yapılan uyarıda; "Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denilmişti.

Meteorolojinden yapılan uyarıda ayrıca sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara buzlanma, don, ulaşımda aksamalar karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekilmişti.

Kars'ta tipi hayatı olumsuz etkiliyor
Kars'ta tipi hayatı olumsuz etkiliyor
Kars'ta tipi hayatı olumsuz etkiliyor

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Gürcistan, Ardahan, Kars, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta tipi hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika


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